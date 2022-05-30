Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Нові масові поховання виявили одразу в кількох місцях.

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Тіла загиблих вкладають в кілька шарів

Петро Андрющенко повідомив, що на Старокримському кладовищі виявили нові поховання в 25 траншеях. Тіла загиблих там вкладають в кілька шарів, а табличками ці поховання маскують під нібито індивідуальні.



Нові масові поховання у Маріуполі / Скриншот

Від середини квітня загалом на кладовищах біля селищ Старий Крим, Мангуш та Виноградне в таких траншеях поховали щонайменше 16 тисяч мирних мешканців Маріуполя.

За словами радника мера Маріуполя, до середини березня комунальні служби міста поховали близько 5 тисяч людей.

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Однак під завалами зруйнованих будинків, в тимчасових моргах та на стихійних кладовищах досі залишаються тисячі тіл загиблих.

Загиблих у Маріуполі може бути набагато більше

Мер Маріуполя Вадим Бойченко зазначив, що попередньо кількість жертв у місті становить щонайменше 22 тисячі осіб. Однак виявлення нових стихійних поховань говорить про те, що кількість жертв значно більша.

Ми оцінювали кількість загиблих маріупольців в 22 тисячі. Але все більше фактів говорить, що наслідки злочину рашистів значно страшніші. Це потребує особливої уваги світової спільноти, як і жахливе становище місцевого населення в окупації,

– наголосив Бойченко.

Злочини окупантів проти мирних мешканців Маріуполя

Точна кількість жертв, які загинули через дії окупантів у Маріуполі невідома. Однак дані про щонайменше 22 тисячі загиблих уже свідчать про те, що російські військові злочинці вбили вже вдвічі більше мирних мешканців міста ніж німецькі нацисти під час Другої світової війни за 2 роки окупації. Тоді від рук окупантів загинули близько 10 тисяч осіб.

Зараз в Маріуполі досі залишаються близько 150 – 170 тисяч осіб. До повномасштабного вторгнення населення міста становило понад 400 тисяч. Багато мирних мешканців змогли покинути місто самостійно або були евакуйовані. Однак значну частину маріупольців окупанти депортували до Росії.

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