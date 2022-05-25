Реальні дані про загиблих можуть бути набагато гірші

Відповідні дані озвучив радник мера Маріуполь Петро Андрющенко. За його словами, "Маріуполь тепер місто привидів".

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Андрющенко, який перебуває на підконтрольній Україні території, заявив, що чиновники мерії Маріуполя вважають, що за 3 місяці війни у місті загинуло не менше 22 тисяч людей.

Разом з тим, незаангажовані ЗМІ не можуть отримати доступ до Маріуполя, а люди, які там залишилися, налякані, щоб говорити відверто.

Радник Вадима Бойченка заявив, що ґрунтом інформації про 22 тисячі загиблих служать багато контактів, які мерія Маріуполя підтримує з чиновниками, які залишилися у місті. Андрющенко вважає, що реальні числа можуть бути набагато гірші.

Він повідомив про проблеми під час перепоховань загиблих людей. Процес ускладнюється, оскільки окупаційна влада вимагає, щоб тіло було доставлене в морг. Окрім того, людина, яка займається перепоховання, повинна на відео заявити, що загиблий був убитий українськими військовими.

У місті абсолютно темно. Єдині вогні – від російських військ та російських патрулів. Всюди запах смерті та запах вогню,
– описав Андрющенко теперішній Маріуполь.

Андрющенко наголосив, що в Маріуполі гуманітарна катастрофа та проблеми зі зв'язком. За його словами, люди не можуть вільно пересуватися і через систему фільтрації не мають змоги втекти.

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