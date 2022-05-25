Реальные данные о погибших могут быть гораздо хуже

Соответствующие данные озвучил советник мэра Мариуполь Петр Андрющенко. По его словам, "Мариуполь теперь город привидений".

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Андрющенко, находящийся на подконтрольной Украине территории, заявил, что чиновники мэрии Мариуполя считают, что за 3 месяца войны в городе погибли не менее 22 тысяч человек.

Вместе с тем, незаангажированные СМИ не могут получить доступ в Мариуполь, а оставшиеся там люди напуганы, чтобы говорить откровенно.

Советник Вадима Бойченко заявил, что почвой информации о 22 тысячах погибших служат многие контакты, которые мэрия Мариуполя поддерживает с оставшимися в городе чиновниками. Андрющенко считает, что реальные числа могут быть гораздо хуже.

Он сообщил о проблемах при перезахоронениях погибших людей. Процесс усложняется, поскольку оккупационные власти требуют, чтобы тело было доставлено в морг. Кроме того, человек, занимающийся перезахоронением, должен на видео заявить, что погибший был убит украинскими военными.

В городе совсем темно. Единственные огни – от российских войск и российских патрулей. Всюду запах смерти и запах огня,

– описал Андрющенко нынешний Мариуполь.

Андрющенко подчеркнул, что в Мариуполе гуманитарная катастрофа и проблемы со связью. По его словам, люди не могут свободно передвигаться и через систему фильтрации не могут убежать.

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Какая ситуация в Мариуполе

В течение почти трех месяцев русские военные уничтожали Мариуполь, где отсутствуют базовые потребности в существовании. Недавно в ВОЗ предупредили, что из-за отсутствия водоснабжения в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний , включая холеру.

Вблизи города спутник зафиксировал три больших места предполагаемого массового захоронения. На территории Мариуполя до сих пор остается более 100 тысяч человек. При этом Россия продолжает осуществлять депортацию людей .

До недавнего времени шли тяжелые бои за "Азовсталь", где находились украинские военные и мирные люди. В начале мая удалось вывезти гражданских. После этого 16 мая из "Азовстали" началась эвакуация раненых украинских военных .

По данным разведки Министерства обороны Великобритании, всего из "Азовстали" вышло около 1700 украинских воинов . Украинских защитников и защитниц вывезли на оккупированные территории, после чего должны были обменять на российских пленных.

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