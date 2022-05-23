Приоритетом МККК является проверка условий содержания военнопленных

Об этом заявила представительница Красного Креста Мирелла Ходейб. Она подчеркнула, что информация о количестве и персональных данных выведенных из "Азовстали" украинских воинов останется конфиденциальной.

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Представительница организации уклонилась от вопроса о том, сколько Красный Крест зарегистрировал украинских военных, выведенных из "Азовстали", включая раненых.

Эта информация конфиденциальна. Нашим приоритетом является проверка условий содержания военнопленных и обращение с ними, предотвращение исчезновения и поддержание их связи с семьями. Но мы не будем публиковать списки или имена людей, которых мы посещали или тех, кого мы посетим в будущем,

– заявила Ходейб.

Представительница МККК отметила, что регистрация военнопленных организацией позволяет им "чувствовать себя защищенными по крайней мере от риска исчезнуть бесследно".

В то же время члены семей военных, которые выведены из "Азовстали", могут узнать в МККК, были ли они зарегистрированы организацией.

Семьи, ищущие информацию о пропавших без вести родственниках, могут связаться с Центральным агентством розыска МККК:

по электронной почте ctabureau@icrc.org;

по телефонам +41 22 730 3600 или +380 800 300 155.

Эвакуация из "Азовстали": что известно

16 мая из "Азовстали" началась эвакуация раненых украинских военных . Защитникам Мариуполя был придан приказ сохранить жизнь.

Украинских воинов вывозят на временно оккупированные территории, после чего должны быть обменены на российских пленных.

В разведке Министерства обороны Великобритании заявили, что в общей сложности из "Азовстали" вышло около 1700 украинских воинов .

В России пропагандисты угрожают устроить судебную расправу над защитниками Мариуполя. Вместе с тем президент Владимир Зеленский заверил. что бойцов должны обменять .

Президент Украины подчеркнул, что дальнейшая ситуация полностью зависит от сторон, взявших на себя обязательства по защитникам Мариуполя. Речь идет об ООН, Красном Кресте и России. Сообщается, что они гарантировали, что все военные будут в безопасности.

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