Як відбувається "фільтрація"

Останніми днями росіяни примусово депортували ще 257 українців, серед них – 30 дітей. Наразі їх відправили до селища Безіменне. Про це розповів радник мера міста Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі загальнонаціонального марафону, передає 24 канал.

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Далі, на жаль, їх чекає така ж доля, як й інших людей, яких туди відправили раніше. Тобто, якщо вони ще не пройшли "фільтраційну" процедуру безпосередньо у Маріуполі, то їх зараз це чекає. Опісля цього далі їх "евакуйовуватимуть" в Росію.

Окупанти формують групи, потім українців вивозять в Таганрог, а далі в певні депресивні регіони Росії,

– зазначив радник мера міста.

Що стається з тими, хто "не пройшов"

Утім "фільтрацію" проходять не усі. За спостереженнями Андрющенка, не менш як 10% людей, які потрапляють на "фільтраційну" процедуру – її не проходять.

"Їх визнають, скажімо так, небезпечними для російського режиму. А вже після цього стається найстрашніше. Того, хто не пройшов "фільтрацію" арештовують, далі людина потрапляє до тюрми або в Оленівку (це пом'якшений варіант концтабору), або їх везуть в "Ізоляцію" (в'язниця проросійських бойовиків у Донецьку – 24 канал). Можливо, такий "заклад" там не один,

– зазначив Андрющенко.

Що відбувається у "фільтраційних" таборах

Людмила Денісова раніше повідомляла, що українці там піддаються багатогодинним допитам, російські військові перевіряють їхні документи, телефони, особисті речі, фотографують та знімають відбитки пальців. Крім того, вони намагаються знайти державних службовців, представників ЗСУ, СБУ, поліції.

Ті, хто пройшов "фільтрацію", отримують відповідний папірець.

На кордоні з Росією людей також обшукують, перевіряють документи та речі.

Допити можуть тривати по кілька годин, а проводить їх ФСБ. Аналогічні процедури проходять і українці, які намагаються виїхати до інших країн через окупований Крим.

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