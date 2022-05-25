Російські військові вивезли 15 дітей

Про депортацію українців розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його інформацією, 24 травня до фільтраційного пункту в селі Безіменне було вивезено 346 маріупольців.

До уваги Окупанти примушують маріупольців платити гроші за перепоховання

Повідомляється, що до фільтраційного табору вивезли 24 дитини. Після цього із села Безіменне до російського Таганрогу було депортовано 230 маріупольців, серед яких 15 дітей.

Вчора з Маріуполя до фільтраційного пункту в с. Безіменне Новоазовського району було вивезено 346 маріупольців, зокрема 24 дитини. Із с. Безіменне до Таганрогу, Росія було депортовано 230 маріупольців, зокрема 15 дітей,

– написав Петро Андрющенко у своїх соціальних мережах.

Росія депортує українців: що відомо

Російські військові вщент зруйнували Маріуполь, в якому через відсутність води є загроза спалаху смертельних епідемій. У місті досі залишається понад 100 тисяч людей.

Нещодавно Петро Андрющенко інформував, що протягом 21 травня з Маріуполя вивезли понад 300 людей. У маріупольській міській раді також опублікували відео, як відбувається "евакуація", від якої не можна відмовитися.

У квітні в Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомляли, що з окупованих територій України в напрямку Росії було примусово вивезено 766 тисяч українців. Серед депортованих – 144 тисячі українських дітей.

Українська омбудсменка Людмила Денісова інформувала, що станом на 9 травня російські війська депортували майже 1,2 мільйона українців не територію Росії. З них 200 тисяч – це діти.

Відомо, що російські військові розлучають сім'ї та викрадають дітей. Також не відомо, що відбувається з людьми, якій не пройшли фільтраційний табір.

Разом з тим, деяким українцям вдається повернутися на рідну землю. Начальник відділу Ізюмської міськради Максим Стрельник розповідав, що частина жителів Ізюма, яких окупанти депортували на територію Росії, змогли повернутися до України.

Варте уваги – як виглядає Маріуполь зараз: дивіться відео