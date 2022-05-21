Ним у своєму телеграмі поділився радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він наголосив, що вперше кожен може побачити, якою насправді є депортація мирних мешканців.

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Відмовитися від "евакуації" неможливо

Як зазначив Петро Андрющенко, депортація відбувалася у районі "Метро". Туди й приїжджали автобуси окупантів. І вже там мешканці, які прийшли, щоб їх евакуювали з Маріуполя, дізнаються, що їх вивезуть не на підконтрольні Україні території, а до Росії.

Під час посадки до автобусів стає відомим маршрут: Маріуполь – Безіменне – Росія.

Чому саме Безіменне? А все тому, що саме у цьому селищі за 30 кілометрів від міста розташований "фільтраційний" табір. І його проходять усі, хто хоче вибратися з міста. Там російські військові влаштовують допити, тримають маріупольців у нелюдських умовах, а також б'ють та знущаються з них.

Уникнути депортації неможливо. Якщо хтось передумав покидати Маріуполь, то його відразу ж завертають або російські військові, або ті, кого називають "офіційними волонтерами".

21 сторіччя. Центр Європи. Депортація цивільних. Сюрреалізм перетворився на реальність в Маріуполі,

– наголосив Андрющенко.

Як маріупольців депортують до Росії: дивіться відео

Раніше він наголосив на тому, що російські військові вже розібрали завали Драмтеатру. А це означає, що достеменно встановити кількість загиблих внаслідок авіаудару просто неможливо.

Яка зараз ситуація в Маріуполі: коротко про головне

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські військові не залишили жодної вцілілої споруди в Маріуполі. Ба більше, у місті назріває екологічна катастрофа. За даними ВООЗ, відсутність водопостачання може стати причиною спалаху інфекційних захворювань, серед яких – холера.

Відомо, що зараз у самому Маріуполі мешкають близько 150 тисяч людей. Натомість війна проти України забрала життя щонайменше 22 тисяч маріупольців.

На початку травня почали евакуацію мирних мешканців з "Азовсталі". 16 травня вдалося вивезти ще й важкопоранених захисників міста. Вони зараз перебувають у медичному закладі на окупованій території нашої держави.

Заступник командира полку "Азов" з позивним "Калина" 19 травня записав чергове відеозвернення. У ньому він підкреслив, що операція з порятунку захисників Маріуполя все ще триває.

Відомо, що українських військових вивозять з металургійного комбінату, але на території, які тимчасово не контролює наша держава. Втім, у Генштабі не полишають надій, що російська сторона виконає свою частину домовленостей. І це попри те, що в Росії вже лунали заклики не обмінювати наших бійців на їхніх полонених.

В Інституті з вивчення війни висловили гіпотезу. Вона частково дає зрозуміти, для чого росіяни дозволили вивезти з "Азовсталі" наших військових. Мовляв, це потрібно було країні-агресорці, щоб Маріуполь остаточно назвати своїм містом.

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