Росіяни вже позабирали свою техніку з об'єкта та відкрили цю зону. Але тепер неможливо буде визначити, скільки окупанти вбили людей, які переховувались в приміщенні на момент авіаудару.

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Відомо, що загиблих поховали під безіменними номерами в братської могилі в Мангуші.

Тепер ми ніколи не дізнаємось, скільки насправді було вбито цивільних маріупольців російською бомбою в Драматичному театрі. Загиблих поховано під безіменними номерами в братській могилі в Мангуші. Якщо є в 21 сторіччі більший військовий злочин проти людства, то я не знаю який. Лють. Просто лють,

– написав радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Що варто знати про удар по Драмтеатру Маріуполя

16 березня 2022 росіяни завдали авіаційного удару по Донецькому драматичному театру в Маріуполі. Місцеві жителі використовували його як бомбосховище. Приміщення театру на той час було найбільшим прихистком для місцевих жителів, там можна було отримати допомогу та дізнатися інформацію.

За різними даними, зокрема за словами людей, які вижили, на момент удару в театрі переховувалися від близько тисячі мирних жителів. Навколо театру були виведені великі літери з надписом "ДІТИ", але "рашистів" це не зупинило.

17 березня стало відомо, що бомбосховище театру вціліло. Після того, як рятувальники розібрали один із входів у бомбосховище, звідти почали виходити люди.

Точна кількість загиблих та врятованих наразі невідома. 18 березня повідомили про 130 вцілілих людей. Згідно з даними видання AP, внаслідок цього бомбардування загинули близько 600 людей. Зокрема загинули люди, які перебували на польовій кухні або всередині приміщення, оскільки не всі були у бомбосховищі.

Раніше Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти "зачищають" завали драматичного театру, на який скинули бомбу, щоб приховати злочини, які скоїли. Мешканців міста до розбору завалів не допускають, щоб вони не могли ідентифікувати загиблих.

Що відбувається у Маріуполі: головне

Майже все місто тимчасово окупована росіянами. У Маріуполі залишилося близько чверть довоєнного населення.

У місці гуманітарна криза – там немає доступу до нормальної води, каналізації, світло та газове постачання теж не працюють.

Медиків у Маріуполі залишилося дуже мало, тож люди не мають доступу до професійної медичної допомоги. Також у місті закінчились ліки.

Окрім цього, наразі Маріуполь перебуває на межі екологічної катастрофи.

Окупанти намагаються нав’язати думку, що людей кинули напризволяще й не дають їм виїхати на підконтрольну Україні територію. Також цивільне населення змушують надавати письмові "свідчення", нібито "руйнувань місту завдала українська армія". Таким чином Росія намагається приховати свої злочини та перекласти свою провину на Україну.

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