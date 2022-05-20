Багатьох вбило одним ударом, – дружина захисника Маріуполя

Свою історію Наталія Зарицька розповіла під час пресконференції дружин і матерів захисників Маріуполя у Стамбулі. У Наталії в Маріуполі оборону тримав чоловік.

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Жінка розповіла, що з 32 побратимів, з якими донедавна у взводі служив її чоловік, в живих залишилося лишень восьмеро. Як сказала дружина захисника Маріуполя, 24 військових – загинуло.

За її інформацією, з тих, хто залишився в живих, лише один не має поранень. Інші семеро – мають важкі поранення. Наталія наголосила, що бійці загинули важкою смертю.

Багатьох вбило одним ударом. Їх випалило до кісток,

– сказала вона.

Також вона розповіла, що особисто знала декількох військових, які загинули в Маріуполі. За її словами, в одного з бійців унаслідок підриву відірвало дві ноги й він стік кров'ю.

Жінка повідомила, що український воїн загинув на очах у її чоловіка, який через повну відсутність медикаментів не зміг допомогти побратиму.

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