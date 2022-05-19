Про це на брифінгу "Медіацентру України" розповів бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, інформує 24 канал.

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Питання евакуйованих захисників залишається особливо чутливим

Кожен свідомий громадянин хвилюється за наших захисників, яких евакуювали з "Азовсталі" у тимчасово окупований Новоазовськ, оскільки розуміє, на що здатна Росія.

Ворог наш підступний, але віримо, що слово, яке було надане ними, буде виконане,

– зазначив Олексій Громов.

За його словами, цим питанням займається не лише він та Генштаб ЗСУ, а й ціла група професіоналів та кожен українець, який хвилюється за долю героїв Маріуполя.

Водночас речник ДСНС Олександр Хорунжий, описуючи ситуацію на фронті, зазначив, що станом на 19 травня у Маріупольському напрямку інтенсивність бойових дій знижена. За його словами, це допомагає продовжити відповідні заходи з евакуації наших військових.

Маляр розповіла, що операція має декілька складних етапів

Раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що перемовини щодо евакуації наших військових тривають, водночас будь-яка інформація, оголошена публічно, може зашкодити процесу. Вона звернулася до активістів із проханням не висвітлювати деталей інформаційних кампаній з обміну полонених, оскільки часто це перешкоджає перемовинам та сповільнює обмін.

Евакуація захисників Маріуполя із "Азовсталі": головне

Уночі 16 травня стало відомо про початок евакуації важкопоранених українських військових з металургійного заводу "Азовсталь".

53 важкопоранених військових евакуювали до лікарні у тимчасово окупований Новоазовськ, де їм зобов'язані надати медичну допомогу. Ще 211 українських захисників вдалося вивезти до Оленівки.

Згодом українських бійців повинні обміняти на російських військовополонених. Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук підкреслила, що евакуйованих воїнів з "Азовсталі" неодмінно повернуть на підконтрольні Україні території. Але наразі потрібно стабілізувати їхній стан.

Водночас Держдума Росії планує внести правки, які можуть унеможливити процес обміну захисників Маріуполя. У Росії заявляють, що хочуть визнати "Азов" терористичною організацією. Своєю чергою Маляр переконана, що ці заяви лунають лише для внутрішньої російської аудиторії.

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