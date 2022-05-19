Об этом на брифинге "Медиацентра Украины" рассказал бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, сообщает 24 канал.

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Вопросы эвакуированных защитников остаются особенно животрепещущими

Каждый сознательный гражданин волнуется за наших защитников, которых эвакуировали из "Азовстали" во временно оккупированный Новоазовск, поскольку понимает, на что способна Россия.

Враг наш коварен, но верим, что слово, которое они дали, они сдержат,

– отметил Алексей Громов.

По его словам, этим вопросом занимается не только он и Генштаб ВСУ, но и целая группа профессионалов и каждый украинец, переживающий за судьбу героев Мариуполя.

В то же время пресс-секретарь ГСЧС Александр Хорунжий, описывая ситуацию на фронте, отметил, что по состоянию на 19 мая в Мариупольском направлении интенсивность боевых действий снижена. По его словам, это помогает продолжить соответствующие мероприятия по эвакуации наших военных.

Маляр рассказала, что операция имеет несколько сложных этапов

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что переговоры по эвакуации наших военных продолжаются, в то же время любая информация, объявленная публично, может повредить процессу. Она обратилась к активистам с просьбой не освещать детали информационных кампаний по обмену пленных, поскольку часто это препятствует переговорам и замедляет обмен.

Эвакуация защитников Мариуполя из "Азовстали": главное

Ночью 16 мая стало известно о начале эвакуации тяжелораненых украинских военных с металлургического завода "Азовсталь".

53 тяжелораненых военных эвакуировали в больницу во временно оккупированный Новоазовск, где им обязаны оказать медицинскую помощь. Еще 211 украинских защитников удалось вывезти в Оленивку.

Впоследствии украинских бойцов должны обменять на российских военнопленных. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук подчеркнула, что эвакуированных воинов из "Азовстали" непременно вернут на подконтрольные Украине территории. Но сейчас нужно стабилизировать их состояние.

В то же время госдума России планирует внести правки, которые могут сделать невозможным процесс обмена защитников Мариуполя. В России заявляют, что желают признать "Азов" террористической организацией. В свою очередь Маляр убеждена, что эти заявления раздаются только для внутренней российской аудитории.

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