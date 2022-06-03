Об этом мэр Мариуполя рассказал во время пресс-конференции. Глава городского совета подчеркнул, что в настоящее время необходимо составлять списки тех, кто мог стать заложником кафиров, чтобы потом их освободить, передает 24 канал.

Читайте также Ради видеоролика: в Мариуполе россияне из танка расстреляли не менее 6 человек

В камере 2 на 3 метра удерживают до 15 человек

Вадим Бойченко отметил, что на оккупированных территориях российские военные и представители ДНР уже организовали тюрьмы. И там сейчас могут находиться тысячи не только мариупольцев, но жителей всего региона. Это и верхушка айсберга.

Мэр Мариуполя добавил, что ему удается хоть и кратко, но получать хоть какую-нибудь информацию. И она просто ошеломляет. Особенно впечатляют условия, в которых содержат пленных.

Чтобы вы понимали это камеры 2 на 3 метра. Там настолько много людей, что в одной могут содержать 10 – 15 мужчин или женщин,

– подчеркнул Бойченко.

Он отметил, что в уборную заключенных выпускают раз в сутки. Столько раз они получают что-то вроде пищи, а также воду.

Поэтому, подчеркнул он, важно объединяться вокруг этой проблемы. Более того, следует понимать, что на самом деле происходит на оккупированных российскими военными территориях. Кроме того, необходимо составлять списки, чтобы после этого была возможность освобождать жителей Мариуполя от удерживающих их захватчиков.

Мариупольцев судят и казнят

Ранее и во время пресс-конференции Вадим Бойченко рассказал о возобновлении смертной казни в Мариуполе. Таким образом, российские захватчики продолжают легитимизировать убийство мирных жителей.

Известно, что псевдосуд "ДНР" уже вынес приговор главе одного из приазовских поселков. Оно подразумевает заключение на 10 лет. Зато другому государственному служащему кафиры вынесли более жуткий приговор. Его просто расстреляли.

Но это еще не все. В тюрьме в Оленовке находятся десятки волонтеров. Их заключили в тюрьму за то, что в течение марта – апреля они помогали горожанам покинуть Мариуполь. Кроме того, занимались доставкой продовольствия и воды в заблокированный российскими военными города.

Псевдосудье в Мариуполе также будет вынесен приговор украинской судье. Заметим, что ранее занималась рассмотрением одиозных дел, связанных с сепаратизмом. Вадим Бойченко тогда отметил, что женщину пытают.

Достойно внимания – хроники 100 дней полномасштабной войны в Украине: смотрите видео