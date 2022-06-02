Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Он рассказал, что российские военные занялись заключением украинских мужчин и волонтеров.

Читайте также Ракетные удары по городам, промзону Северодонецка контролируют ВСУ: основное за 99 день войны

За отказ от сотрудничества – расстрел

Известно, что задержанные отказались сотрудничать как с коллаборантами, так и с оккупационными властями. Поэтому их ожидает псевдосуд, который уже принимает решение о казнях.

Так, фейковый суд "ДНР" вынес приговор главе одного из приазовских поселков. Согласно решению, его ожидает заключение сроком до 10 лет. Трагичнее была судьба другого государственного служащего. Его, согласно решению того же псевдосуда, расстреляли .

Кроме того, в тюрьму в Оленовке попали десятки волонтеров. Они в течение марта – апреля помогали горожанам выбраться из Мариуполя. А еще занимались поставкой продуктов и воды в заблокированный оккупантами город.

Приговора ожидает также украинский судья. Она в свое время занималась рассмотрением дел, связанных с сепаратизмом, которые получили немалую огласку. Известно, что она подвергается пыткам со стороны кафиров.

Мариуполь близок к эпидемиологической катастрофе

Накануне Петр Андрющенко рассказал, что российские военные смогли возобновить поставки воды . Правда, льется она прямо на улице. И это, по его словам, может стать причиной распространения эпидемий в городе. Мол, теперь горожане, которые хотят помыться, вынуждены делать это под открытым небом.

Ранее советник мэра Мариуполя ошеломил заявлением по поводу Азовского моря. Он заметил, что в нем уже может быть яд . Иначе сложно объяснить то количество дельфинов, погибших в его акватории. Он также не исключает, что вода уже заражена холерой.

В то же время российские захватчики готовят горожан к "улучшениям". Сейчас они организуют специальные комиссии, изучающие жилища горожан . После этого кафиры принимают решение, согласно которому нужно аварийное жилье покинуть. Напомним, что жилье непригодными к жизни сделали сами кафиры. А сейчас они пытаются притвориться, что планируют восстановление тех домов, которые уже не подлежат ремонту.

Тем временем уцелевшие троллейбусы вывезли в Донецк

Российские захватчики продолжают поступать по правилу: что уцелело – кради. Это произошло с семью троллейбусами, которые до временно оккупированного Донецка вывезли из Мариупольского троллейбусно-трамвайного управления. Заметим, что ранее туда отправили медицинское оборудование, чудом избежавшее повреждения вследствие вражеских атак.

Уже известно, что троллейбусы перерисовали. Теперь они имеют цвет как в партии "Единая Россия". А выйдет на маршрут сворованный у мариупольцев подвижной состав в начале июня.

Достойно внимания – СМИ сообщают, что Пушилина ранили в Лимане: смотрите видео