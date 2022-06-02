Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко. Він розповів, що російські військові зайнялися ув'язненням українських чоловіків і волонтерів.

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За відмову від співпраці – розстріл

Відомо, що затримані відмовилися співпрацювати як з колаборантами, так і з окупаційною владою. Тож на них очікує псевдосуд, який уже ухвалює рішення про страти.

Так, фейковий суд "ДНР" виніс вирок голові одного з приазовських селищ. Згідно з рішенням, на нього очікує ув'язнення терміном до 10 років. Трагічнішою була доля іншого державного службовця. Його, згідно з рішенням того ж таки псевдосуду, розстріляли.

Крім того, до в'язниці в Оленівці потрапили десятки волонтерів. Вони упродовж березня – квітня допомагали містянам вибратись з Маріуполя. А ще займалися постачанням продуктів і води до заблокованого окупантами міста.

На вирок очікує також українська суддя. Вона свого часу займалась розглядом справ, пов'язаних із сепаратизмом, які набули чималого розголосу. Відомо, що вона піддається тортурам з боку окупантів.

Маріуполь близький до епідеміологічної катастрофи

Напередодні Петро Андрющенко розповів, що російські військові змогли відновити постачання води. Правда, ллється вона просто на вулиці. І це, з його слів, може стати причиною поширення епідемій у місті. Тож, мовляв, тепер містяни, які хочуть помитись, вимушені робити це просто неба.

Раніше радник мера Маріуполя приголомшив заявою стосовно Азовського моря. Він зауважив, що у ньому вже може бути отрута. Інакше складно пояснити ту кількість дельфінів, які загинули в його акваторії. Він також не виключає, що вода вже заражена холерою.

Водночас російські загарбники готують містян до "покращень". Зараз вони організовують спеціальні комісії, які вивчають помешкання містян. Після цього окупанти ухвалюють рішення, згідно з яким потрібно аварійне житло покинути. Нагадаємо, що помешкання непридатними до життя зробили самі окупанти. А зараз вони намагаються прикинутись, що планують відбудову тих будинків, які вже не підлягають ремонту.

Тим часом вцілілі тролейбуси вивезли до Донецька

Російські загарбники продовжують чинити за правилом: що вціліло – кради. Це й сталось з сімома тролейбусами, які до тимчасово окупованого Донецька вивезли з Маріупольського тролейбусно-трамвайного управління. Зауважимо, що раніше туди відправили медичне обладнання, яке дивом уникнуло пошкоджень внаслідок ворожих атак.

Уже відомо, що ці тролейбуси перемалювали. Тепер вони мають колір як у партії "Єдина Росія". А вийде на маршрут поцуплений у маріупольців рухомий склад на початку червня.

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