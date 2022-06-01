Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. Він показав навіть документ, у якому йдеться про те, що окупанти планують задля "відбудови" зносити будинки у місті. Ті самі, які їхніми ж руками знищені.

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Мешканців поруйнованих будинків виселяють

Ось уже кілька днів окупаційна влада у місті проводить оцінку масштабів руйнувань. Їх ретельно вивчає мобільна бригада російського МНС, а також військові. Це роблять на основі розпорядження, яке випустив ватажок "ДНР" Денис Пушилін.

Роблять ці обходи не просто так. Російські загарбники планують "відбудовувати" Маріуполь. Для цього їм необхідно буде знести ті споруди, які не підлягають ремонту.

Ясна річ, що з тих будинків, які підлягають зрівнянню з землею, виселятимуть мешканців. Окупанти вже пообіцяли нове тимчасове житло. Як розповів Андрющенко, мовиться про гуртожиток, що на проспекті Будівельників. Туди поселять людей поважного віку.



Розпорядження про знесення зруйнованих будинків у Маріуполі / Фото з телеграму Андрющенка

Натомість у їхні квартири поселять тих, хто працює у порту, на заводі Ілліча, а також тих, хто займається розбором завалів у місті. Особливо цинічним є те, що на виселення дають два тижні тим, хто не погоджується на це. Не виключено, що невдовзі їх просто викинуть на вулицю силою.

Петро Андрющенко зазначає, що окупантів абсолютно не цікавить стан помешкань. На вулиці опиняються всі без розбору. Ті ж, хто починає висловлювати обурення, отримують просту відповідь: "окупаційну владу це не стосується".

Таким чином окупанти втілюють одночасно два сценарії: примусу до депортації в Росію та примусу до роботи для людей, працездатного віку,

– підкреслив Андрющенко.

Вцілілі у Маріуполі тролейбуси вже відвезли до Донецька

Напередодні Петро Андрющенко розповідав про те, що російські військові продовжують вивозити з Маріуполя те, що вціліло. Наприклад, у Маріупольському тролейбусно-трамвайному управлінні виявили 7 тролейбусів, які не постраждали від атак. Їх, як і медичне обладнання, загарбники відправили до тимчасово окупованого Донецька.

Відомо, що рухомий склад отримає нове забарвлення. Його перемалюють у кольори "Єдиної Росії". Що стосується виходу цих тролейбусів на маршрути, то це запланували на початок червня.

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