Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он показал даже документ, в котором говорится, что оккупанты планируют для "восстановления" сносить дома в городе. Те же, которые их же руками уничтожены.

Читайте также Россияне в центре Северодонецка, Зеленский назвал потери ВСУ: основное за 98-й день войны

Жителей разрушенных домов выселяют

Вот уже несколько дней оккупационные власти в городе проводят оценку масштабов разрушений. Их усердно изучает мобильная бригада российского МЧС, а также военные. Это делают на основе распоряжения, которое выпустил главарь ДНР Денис Пушилин.

Делают эти обходы не просто так. Российские захватчики планируют "восстанавливать" Мариуполь. Для этого им нужно будет снести те постройки, которые не подлежат ремонту.

Понятно, что из тех домов, которые подлежат сравнению с землей, будут выселяться жители. Оккупанты уже пообещали новое временное жилье. Как рассказал Андрющенко, говорится об общежитии на проспекте Строителей. Туда поселят людей преклонного возраста.



Распоряжение о сносе разрушенных домов в Мариуполе / Фото из телеграма Андрющенко

В их квартиры поселят тех, кто работает в порту, на заводе Ильича, а также занимающихся разбором завалов в городе. Особенно цинично то, что на выселение дают две недели тем, кто не соглашается на это. Не исключено, что скоро их просто выбросят на улицу силой.

Петр Андрющенко отмечает, что оккупантов абсолютно не интересует состояние жилья. На улице оказываются все без разбора. Те же, кто начинает выражать возмущение, получают простой ответ: "Оккупационной власть это не касается".

Таким образом, оккупанты воплощают одновременно два сценария: принуждения к депортации в Россию и принуждения к работе для людей, трудоспособного возраста,

– подчеркнул Андрющенко.

Уцелевшие в Мариуполе троллейбусы уже отвезли в Донецк

Накануне Петр Андрющенко рассказывал о том, что российские военные продолжают вывозить из Мариуполя уцелевшее. К примеру, в Мариупольском троллейбусно-трамвайном управлении обнаружили 7 троллейбусов, которые не пострадали от атак. Их, как и медицинское оборудование, захватчики отправили во временно оккупированный Донецк.

Известно, что подвижный состав получит новую окраску. Его перекрасят в цвета "Единой России". Что касается выхода этих троллейбусов на маршруты, это запланировали на начало июня.

Достойно внимания – как на "Азовсталь" возили помощь вертолетами: смотрите видео