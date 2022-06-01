На жаль, з кожним днем стає все гірше. Про це 24 каналу розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

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За його словами, окупанти зараз почали розконсервовувати полігон для сміття. Його тимчасово закрили, бо він ніс загрозу для каналізаційного колектора. Саме туди вони збираються звозити знищені будинки, які вони самі ж зруйнували.

Це ставить під ще більшу загрозу, що він таки обвалиться і місто взагалі залишиться без витоку каналізації, додав Андрющенко.

З іншого боку, ми вже фіксуємо певні "дзвіночки". Ми бачимо, що у нас вже є "морг приазовських дельфінів". З огляду на пору року, ще узагалі зарано для них, немає такої спеки,

– сказав радник мера міста.

Тож це вказує на те, що море уже містить у собі отруту. Можливо, навіть холеру.

"Це підтверджує, що загроза переходить у нову фазу епідемії", – додав він.

Що кажуть вчені

Фахівці ж кажуть, що масова загибель дельфінів – це наслідки хімічного впливу забруднювачів, що потрапляють у море під час бойових дій. Це можуть бути хімічні сполуки від боєприпасів або хімічні сполуки, що виносяться в море річками та з узбережжя через руйнування промислових або сільськогосподарських об'єктів.

Однак на цьому етапі впевнено говорити про причини не можна. Вчені розглядають кілька можливих груп причин, серед яких інфекційні захворювання, тобто епізоотія якоїсь інфекції. Причиною може бути гостра інтоксикація, тобто потрапляння токсинів, забруднювачів у море.

Загибель дельфінів може бути й наслідком акустичної травми. В цьому випадку, швидше за все, результат дій російських військових кораблів,

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Одна з головних загроз – тіла загиблих від рук російських окупантів людей, адже трупна отрута може потрапляти у водопровідні системи, підземні джерела, а також річки та моря.

Друга проблема – зруйновані насосні станції перекачування каналізаційних стоків, або їх затоплення.

За оцінками ВООЗ, до 10 тисяч маріупольців можуть померти через інфекційні хвороби.

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