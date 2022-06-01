Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко проинформировал, что происходит в городе. Российские оккупанты решили дать людям воду.

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Оккупанты снова включили воду. Теперь по всем районам. Частично она появилась в кранах. Но большей частью – на улицах. Теперь у мариупольцев новое развлечение на лето. Вместо купаться в фонтанах – просто купаться на улицах,

– высмеивает действия захватчиков Андрющенко.

Он отмечает, что таким способом и в такую погоду эпидемия из-за экспериментов уже стала реальностью. Подтверждением тому является не только уровень смертности в Мариуполе, но и другие косвенные последствия.

Андрющенко констатирует, что, к сожалению, сейчас нет доступа и возможности эвакуировать мариупольцев из города. Потому все они под угрозой.

Что происходит в Мариуполе

Петр Андрющенко информирует о том как сейчас российские захватчики поступают в городе. Он сообщал, что российские оккупационные власти уже проводят паспортизацию населения в украинском Мариуполе. В уничтоженном городе, который она захватила, циничные захватчики приступили к приему документов для получения российского паспорта.

Также не стесняется армия мародеров воровать все, что ей удалось захватить в порту Мариуполя. Посягнули даже на стоящие там суда и называли это так называемой "национализацией". То есть фактически угнали 34 судна. Там начали процесс, чтобы их переименовать и изменить флаги. А на судно РМ3 России они погрузили 2,5 тысячи тонн рулонной стали. Все, что смогли украсть, конечно же отправилось в порт Ростова-на-Дону.

Все, что в захваченном Мариуполе еще смогло уцелеть российские оккупанты отправляют в оккупированный Донецк. Например, медицинское оборудование, которого они никогда не видели. А в помещении Мариупольского троллейбусно-трамвайного управления захватчики обнаружили 7 уцелевших троллейбусов. Их тоже отправили туда.

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