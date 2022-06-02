Теперь русские захватчики открыли еще одну тюрьму. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

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Первая фильтрационная тюрьма была расположена в селе Оленевка на базе бывшей Енакиевской колонии строгого режима №52. Именно здесь оккупанты содержат бывших правоохранителей, проукраинских активистов и журналистов.

Еще одна тюрьма

Теперь стало известно о второй фильтрационной тюрьме на базе бывшей Волновахской исправительной колонии №120.

Судя по информации, именно здесь содержатся "неблагонадежные" до вынесения приговора или прохождения фильтрации,

– написал советник мэра города.

То есть те, кто просто оказался подозрительным и не принадлежит к другим категориям. Там содержат более 20 волонтеров, которые осуществляли вывоз мариупольцев в период эвакуации.

То есть "фильтрационных" концлагерей в Оленовке два, а не один. Оба были пустыми на 24 февраля 2022 года.



"Фильтрационный" лагерь / Фото из телеграма Андрющенко

Дискредитация Красного Креста

Также Петр Андрющенко отметил интересный факт волонтеров – почти все они получали удостоверения от Красного Креста Украины.

"Теперь становится понятным, зачем так называемые оккупационные власти развернули программу дискредитации Красного креста. Чтобы избежать обвинений в аресте их волонтеров. Просто мразота", – написал он.

Мариупольцев вывозят в депрессивную Россию

Часть мариупольцев из фильтрационных лагерей попадает в тюрьму в Оленовке. Это более 10% людей, которые попали на "фильтрацию". Российские оккупанты считают их опасными для своего режима.

Только за одну неделю (с 23 по 23 мая) из Мариуполя в "фильтрационный" лагерь вывезли 3 000 человек, из которых более 300 – дети. Сколько их там будут содержать – неизвестно.

Зафиксированы случаи, когда люди находились в таких лагерях более шести недель. Сколько в целом украинцев находятся в "фильтрационных" лагерях – тоже неизвестно.

Если же людей и выпускают из фильтрационных лагерей, то их отправляют в Россию. Сначала – в Таганрог, а уже впоследствии – в один из депрессивных регионов России.

Что сейчас происходит в Мариуполе

Ситуация в Мариуполе была очень сложной. В городе враждебные оккупационные войска, а также ОПЗЖ, провозгласившие себя властью, держат в заложниках более 100 тысяч населения.

Российские оккупационные власти уже проводят паспортизацию населения в украинском Мариуполе.

Сами же оккупанты в Мариуполе готовятся сносить дома, которые сами разрушили, а людей выселяют на улицу.

Между тем временно оккупированный Мариуполь переходит в новую фазу экологической катастрофы, ухудшается и гуманитарная ситуация. Все это – последствия российской агрессии.

По оценкам ВОЗ, до 10 тысяч мариупольцев могут умереть из-за инфекционных заболеваний.

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