Тепер російські загарбники відкрили ще одну в'язницю. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Увага Гетто, де людей засуджують до розстрілів, – мер Маріуполя про "фільтраційні" табори окупантів

Перша фільтраційна тюрма була розташована у селі Оленівка на базі колишньої Єнакієвської колонії суворого режиму №52. Саме тут окупанти утримують колишніх правоохоронців, проукраїнських активістів та журналістів.

Ще одна в'язниця

Тепер стало відомо про другу фільтраційну тюрму на базі колишньої Волноваської виправної колонії № 120.

Судячи з інформації, саме тут утримуються "неблагонадійні" до винесення вироку або проходження фільтрації,

– написав радник мера міста.

Тобто ті, хто просто виявився "підозрілим" і не належить до інших категорій. Саме там утримують понад 20 волонтерів, що здійснювали вивіз маріупольців в період евакуації.

Тобто "фільтраційних" концтаборів в Оленівці два, а не один. Обидва були порожніми станом на 24 лютого 2022 року.



"Фільтраційний" табір / Фото з телеграму Андрющенка

Дискредитація Червоного Хреста

Також Петро Андрющенко зауважив цікавий факт щодо волонтерів – майже всі вони отримували посвідчення від Червоного Хреста України.

"Тепер стає зрозумілим, нащо так звана окупаційна влада розвернула програму дискредитації Червоного хреста. Аби уникнути звинувачень в арешті їх волонтерів. Просто мразота", – написав він.

Маріупольців вивозять у депресивну Росію

Частина маріупольців з "фільтраційних" таборів потрапляє в тюрму в Оленівці. Це понад 10% тих людей, які потрапили на "фільтрацію". Російські окупанти вважають їх небезпечними для свого режиму.

Лише за один тиждень (з 23 по 23 травня) з Маріуполя до "фільтраційного" табору вивезли 3 000 осіб, з яких понад 300 – діти. Скільки їх там будуть утримувати – невідомо.

Зафіксовані випадки, коли люди перебували в таких таборах понад шість тижнів. Скільки загалом українців перебувають у "фільтраційних" таборах – теж невідомо.

Якщо ж людей і випускають з "фільтраційних" таборів, то їх відправляють до Росії. Спочатку – у Таганрог, а вже згодом – в один з депресивних регіонів Росії.

Що зараз відбувається у Маріуполі

Ситуація в Маріуполі була та залишається дуже складною. В місті ворожі окупаційні війська, а також ОПЗЖ, які проголосили себе владою, – тримають у заручниках понад 100 тисяч населення.

Російська окупаційна влада вже проводить паспортизацію населення в українському Маріуполі.

Самі ж окупанти у Маріуполі готуються зносити будинки, які самі ж зруйнували, а людей виселяють на вулицю.

А тим часом тимчасово окупований Маріуполь переходить у нову фазу екологічної катастрофи, погіршується й гуманітарна ситуація. Усе це – наслідки російської агресії.

За оцінками ВООЗ, до 10 тисяч маріупольців можуть померти через інфекційні хвороби.

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