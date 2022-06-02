Тепер російські загарбники відкрили ще одну в'язницю. Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Увага Гетто, де людей засуджують до розстрілів, – мер Маріуполя про "фільтраційні" табори окупантів
Перша фільтраційна тюрма була розташована у селі Оленівка на базі колишньої Єнакієвської колонії суворого режиму №52. Саме тут окупанти утримують колишніх правоохоронців, проукраїнських активістів та журналістів.
Ще одна в'язниця
Тепер стало відомо про другу фільтраційну тюрму на базі колишньої Волноваської виправної колонії № 120.
Судячи з інформації, саме тут утримуються "неблагонадійні" до винесення вироку або проходження фільтрації,
– написав радник мера міста.
Тобто ті, хто просто виявився "підозрілим" і не належить до інших категорій. Саме там утримують понад 20 волонтерів, що здійснювали вивіз маріупольців в період евакуації.
Тобто "фільтраційних" концтаборів в Оленівці два, а не один. Обидва були порожніми станом на 24 лютого 2022 року.
"Фільтраційний" табір / Фото з телеграму Андрющенка
Дискредитація Червоного Хреста
Також Петро Андрющенко зауважив цікавий факт щодо волонтерів – майже всі вони отримували посвідчення від Червоного Хреста України.
"Тепер стає зрозумілим, нащо так звана окупаційна влада розвернула програму дискредитації Червоного хреста. Аби уникнути звинувачень в арешті їх волонтерів. Просто мразота", – написав він.
Маріупольців вивозять у депресивну Росію
- Частина маріупольців з "фільтраційних" таборів потрапляє в тюрму в Оленівці. Це понад 10% тих людей, які потрапили на "фільтрацію". Російські окупанти вважають їх небезпечними для свого режиму.
- Лише за один тиждень (з 23 по 23 травня) з Маріуполя до "фільтраційного" табору вивезли 3 000 осіб, з яких понад 300 – діти. Скільки їх там будуть утримувати – невідомо.
- Зафіксовані випадки, коли люди перебували в таких таборах понад шість тижнів. Скільки загалом українців перебувають у "фільтраційних" таборах – теж невідомо.
- Якщо ж людей і випускають з "фільтраційних" таборів, то їх відправляють до Росії. Спочатку – у Таганрог, а вже згодом – в один з депресивних регіонів Росії.
Що зараз відбувається у Маріуполі
Ситуація в Маріуполі була та залишається дуже складною. В місті ворожі окупаційні війська, а також ОПЗЖ, які проголосили себе владою, – тримають у заручниках понад 100 тисяч населення.
Російська окупаційна влада вже проводить паспортизацію населення в українському Маріуполі.
Самі ж окупанти у Маріуполі готуються зносити будинки, які самі ж зруйнували, а людей виселяють на вулицю.
А тим часом тимчасово окупований Маріуполь переходить у нову фазу екологічної катастрофи, погіршується й гуманітарна ситуація. Усе це – наслідки російської агресії.
За оцінками ВООЗ, до 10 тисяч маріупольців можуть померти через інфекційні хвороби.
Важливо – у Маріуполі знайшли масові братські могили: дивіться відео