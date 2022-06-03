Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что такое решение обнародовали после совещания российских военных, оккупационных властей и коллаборантов.
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По его словам, решили усилить режим фильтрации и остановить перемещение между районами города или выезжать из него.
Причины две – рост недовольства внутри города и бесконтрольная утечка информации в Украину. Поэтому будут усилены карательно-поисковые отряды и процесс поиска проукраинского актива,
– подчеркнул Андрющенко.
Он добавил, что в Мариуполе оккупанты решили пока де-факто закрыть город на карантин, остановив выезд.
"Мариупольцы – не возвращайтесь. Ни в коем случае. Кто в городе – бежит даже через Россию в дружественные страны. Дальше будет жестче", – подчеркнул советник мэра.
Какая ситуация в захваченном Мариуполе: последние новости
- Россияне обустраивают свалки прямо во дворах многоэтажек. Гору мусора уже зафиксировали в Кальмиусском районе на улице Металлургов.
- Оккупационные военные восстановили в Мариуполе смертную казнь. Они приговаривают к расстрелам проукраинских активистов – волонтеров, чиновников и даже судей.
- В городе создали еще одну "фильтрационную тюрьму". Ее обустроили на базе бывшей Волновахской исправительной колонии №120. Сейчас оккупанты содержат там более 20 волонтеров, которые эвакуировали мариупольцев в более безопасные регионы Украины.
- На днях оккупанты планировали торжественное открытие в Мариуполе банкомата. Его должны были обустроить возле фильтрационного центра и штаба "гуманитарной помощи" от путинской партии "Единая Россия".
- Также оккупанты перешли к активной реализации плана по оккупации Мариуполя. В частности, они начали принимать у людей документы для незаконного изготовления российских паспортов.
- В Мариуполе у людей нечего пить и есть. Россияне пользуются таким положением и принуждают людей к тяжелому труду – расчистке города от мусора и трупов. За это мариупольцам платят водой и едой.
- Попытка россиян восстановить водоснабжение в городе завершилась фиаско. Вода в прямом смысле льется по улицам. Это тоже чревато эпидемией.
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