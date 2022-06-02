Торжества по случаю открытия банкомата

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, это будет первый и единственный банкомат, поэтому его сегодня, 2 июня, откроют с большой помпой.

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Банкомат установили в помещении супермаркета "Метро". Как отметил Андрющенко, это возле фильтрационного центра и так называемого штаба гуманитарной помощи партии "Единая Россия".

Даже не знаю, может ли быть больший сарказм, чем сам факт такого улучшения жизни,

– прокомментировал это "событие" Андрющенко.

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А между тем жизнь в городе остается просто адской. По последней информации, кафиры восстановили в Мариуполе смертную казнь . Они расстреливают тех, кто отказывается сотрудничать с ними и оказывает малейшее сопротивление. Перед этим россияне устраивают псевдосуд, на котором выносят псевдовироки.

Из-за действий захватчиков в Азовском море начала гибнуть рыба , в том числе дельфины. Ранее это наблюдалось в период аномальной жары в разгар лета. Однако нынешние погодные условия указывают на то, что причиной моря рыбы является наличие инфекции в воде. Это несет угрозу не только животным, но и людям, ведь сейчас море является одним из немногих "мест гигиены" для Мариупольцев.

Несмотря на то, что кафиры включили воду во всех районах Мариуполя , в большинстве своем воспользоваться ею можно только на улице. "Теперь у мариупольцев новое развлечение на лето. Вместо того чтобы купаться в фонтанах – просто купаться на улицах".

Вместе с тем, свободного доступа к питьевой воде в городе нет. Оккупанты предлагают мариупольцам воду, но только в обмен на выполнение унизительных работ .

Вдобавок к такой ситуации в городе, увеличение стихийных захоронений, повышение температуры и частые ливни создают серьезную угрозу инфекционным заболеваниям в городе – дифтерии и холеры. Это может убить тысячи горожан.

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