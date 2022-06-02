Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Одна из таких свалок зафиксирована в Кальмиусском районе города.

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По словам Андрющенко, оккупанты фактически свозят и вываливают мусор среди зданий. В результате этого, а также из-за погодных условий в городе есть вонь, гноение и растекание мусора по улицам.

В то же время российские военные расконсервировали старый мусорный полигон, который был закрыт из-за риска обвала общегородского канализационного коллектора под ним.

Сейчас начинают завозить строительный мусор по разбору завалов, что вновь представляет такую угрозу,

– рассказал советник городского головы.

В случае повреждения коллектора вся канализация пойдет не за пределы города, а по Приморскому району Мариуполя.

"Вспышка эпидемии становится вопросом недель, если не дней", – отметил Андрющенко.

Стоит заметить, что одна из мусорных свалок оккупантов обустроена примерно в 100 метрах от гуманитарного штаба путинской "Единой России".

Ситуация в блокадном Мариуполе: важные новости

Российские военные продолжают совершать преступления во временно оккупированном Мариуполе, так что ситуация остается критической. Известно, что они восстановили смертную казнь и продолжают убивать местных.

Так называемая оккупационная "власть" в Мариуполе производит оценку масштабов разрушений . Российские захватчики цинично планируют "восстанавливать" все то, что сами и уничтожили.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщил , что россияне привлекли боевиков, чтобы те развозили людям воду. Однако в обмен на нее оккупанты требуют, чтобы мариупольцы шли работать, разбирать завалы и помогать прятать тела.

Российские оккупационные "власти" проводят паспортизацию населения в украинском Мариуполе. В уничтоженном городе захватчики приступили к приему документов для получения российского паспорта.

Оккупанты собираются расширить братскую могилу в Мариуполе. Они убили значительное количество людей, но негде их хоронить.

Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты планируют сделать в Мариуполе военную базу. Они хотят запустить порт, чтобы опрокидывать грузы и вывозить все награбленное.

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