Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Одне з таких сміттєзвалищ зафіксували у Кальміуському районі міста.

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За словами Андрющенка, окупанти фактично звозять та вивалюють сміття посеред будівель. Внаслідок цього, а також через погодні умови у місті є сморід, гноїння та розтікання сміття вулицями.

Водночас російські військові розконсервували старий полігон для сміття, який був закритий через ризик обвалу загальноміського каналізаційного колектора під ним.

Зараз починають завозити будівельне сміття з розбору завалів, що знов становить таку загрозу,

– розповів радник міського голови.

У разі пошкодження колектора, уся каналізація піде не за межі міста, а по Приморському районі Маріуполя.

"Спалах епідемії стає питанням тижнів, якщо не днів", – зазначив Андрющенко.

Варто зауважити, що одне зі сміттєзвалищ окупантів облаштоване приблизно за 100 метрів від гуманітарного штабу путінської "Єдиної Росії".

Ситуація у блокадному Маріуполі: важливі новини

Російські військові продовжують вчиняти злочини в тимчасово окупованому Маріуполі, тож ситуація залишається критичною. Відомо, що вони відновили у місті смертну кару та продовжують вбивати місцевих.

Так звана окупаційна "влада" у Маріуполі проводить оцінку масштабів руйнувань. Російські загарбники цинічно планують "відбудовувати" усе те, що самі й знищили.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко повідомив, що росіяни залучили бойовиків, аби ті розвозили людям воду. Однак в обмін на неї окупанти вимагають, аби маріупольці йшли працювати, розбирати завали та допомогати ховати тіла.

Російська окупаційна "влада" проводить паспортизацію населення в українському Маріуполі. У знищеному місті загарбники розпочали прийом документів для отримання російського паспорта.

Окупанти збираються розширити братську могилу в Маріуполі. Вони вбили значну кількість людей, але не мають де їх ховати.

Петро Андрющенко повідомив, що окупанти планують зробити у Маріуполі військову базу. Вони хочуть запустити порт, аби перекидати вантажі та вивозити усе награбоване.

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