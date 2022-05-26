По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, российские захватчики готовят расширить братскую могилу, расположенную на старом кладбище города "Непроколь", что в Центральном районе. Это уже четвёртый ров, который удалось идентифицировать совместно с журналистами.

В Минобороны говорят, что бои с россиянами достигли максимальной интенсивности

Кафиры пытаются выкрутиться

Россияне, конечно, хотят обвинить Украину в массовых убийствах и хаотических захоронениях. Для этого они используют информацию о возможной эпидемии в Мариуполе, которая действительно может произойти, потому что кафиры убили значительное количество людей.

Для того, россияне используют наши предупреждения об угрозе эпидемии и фактически начали "сериал" по центральным каналам рашатв по сценарию "мы местные, здесь живем, мы боимся - нужно перезахоронение", - пишет Петр Андрющенко.

Сейчас у братской могилы вырывают новые рвы, чтобы похоронить тела людей. Со временем, когда кафиры закончат работы, начнут снимать сюжеты, что это якобы ВСУ уничтожило стольких местных жителей. Это – обычная ложь , которую россияне распространяют просто "тоннами".

Оккупанты ужасно относятся к местному населению

Как сообщили 24 канала источники в украинских спецслужбах, сейчас местные жители, еще вполне хорошо жившие 3 месяца назад, вынуждены тяжело работать на российских оккупантов . Они по 10-12 часов в сутки разбирают завалы и собирают тела погибших. За это получают еду и питьевую воду.

Еще раньше в Мариуполь приезжали депутаты из "Единой России", цинично открывшие так называемый "центр гуманитарной помощи". Вся продукция, которую туда свозили, была украдена из украинских супермаркетов. Людям специально раздавали гораздо меньше пищи, чем нужно, чтобы они были более безропотны к оккупантам.

Это приводило к конфликтам: фиксировали даже потасовки между местными жителями за еду. Однажды группа россиян даже организовала бои между мужчинами за хлеб.