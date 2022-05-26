По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, после захвата Мариуполя захватчики начали рассказывать пропагандистские выдумки о том, как они планируют отстроить город. Пушилин вообще говорил, что Мариуполь "станет популярным курортом", за что получил огромную порцию критики даже от адептов "русского мира".

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Главаря квазиреспублики упрекали за то, что в течение 8 лет войны никто из "администрации" не сделал ничего, чтобы восстановить хотя бы Донецк, поэтому о полностью разрушенном Мариуполе ему лучше было бы молчать.

Россияне устроили бои за хлеб

Кроме того, пиариться на "большой победе" в Мариуполь приезжали представители российской политической элиты. В частности, депутаты от "Единой России", которые торжественно и крайне цинично открыли "центр гуманитарной помощи".

Захватчики обещали людям, которые еще 3 месяца назад ни в чем не нуждались, что обеспечат их едой и питьевой водой. При этом завозили в город исключительно продукты из разграбленных в других городах украинских супермаркетов.

Более того, пользуясь тем, что люди находились под постоянными обстрелами, без еды и вообще каких-либо условий, оккупанты целенаправленно раздавали гораздо меньше продуктов, чем было нужно – чтобы гражданские были более подконтрольны оккупантам и еще больше страдали.

Кое-где это привело к конфликтам между людьми, которыми наслаждались российские военные. Во время одной из драк у захватчиков возникла идея устроить между мужчинами бои за возможность получить порцию хлеба, что привело к организации подобной, кровавой и совершенно бесчеловечной "акции".

Также российские военные преступники и представители так называемой "комендатуры" объявили о наборе людей в "полицию", а также установили тотальный контроль за перемещением гражданских.

Захватчики заставляют всех владельцев авто перерегистрировать машины на номерные знаки так называемой "ДНР". Украинские номера при этом изымаются, чтобы люди не могли выехать на подконтрольную Киеву территорию.

Так же оккупанты пытаются изъять у людей украинские документы и заменить их "паспортами" квазиреспублик.

В 20-х числах мая россияне объявили о том, что прекращают раздавать людям "гуманитарную помощь" просто так. Отныне фактически единственным вариантом выжить в Мариуполе является рабский труд на оккупантов. Стариков, мужчин, женщин и детей привлекают к работе по разбору завалов и сбору тел погибших. Гражданским, которые чудом выжили в мясорубке, приходится по 10 – 12 часов в сутки выполнять приказы российских спасателей и солдат, чтобы просто получить возможность поесть.

Само же российское командование и отряды кадыровцев активно занимаются тем, что вывозят все уцелевшие вещи людей в Россию.

Людей хоронят либо за огромные деньги, либо за запись пропагандистского видео

Также террористы организовали бесчеловечную схему обогащения на похоронах. Представители так называемой "государственной" корпорации "Ритуал" из Донецка сделали списки на эксгумацию или захоронение погибших. Чтобы родные могли нормально похоронить человека, им приходится либо ждать огромной очереди, либо самостоятельно заниматься перевозкой тела в импровизированные "морги".

Однако принимать останки для захоронения "чиновники" соглашаются только за немалые деньги. Альтернативой расплаты с россиянами и коллаборантами является запись видео, на котором родственник должен заявить о том, что "человека убили защитники Украины".

Фактически российские нелюди превратили Мариуполь в город смерти и боли. И заблокировали в нем всех людей. Без шансов на хотя бы какое-то улучшение жизни, без надежды на будущее.