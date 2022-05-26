За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, після захоплення Маріуполя загарбники почали розповідати пропагандистські вигадки про те, як вони планують відбудувати місто. Пушилін й взагалі казав, що Маріуполь "стане популярним курортом", за що отримав величезну порцію критики навіть від адептів "русского мира".

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Ватажку квазіреспубліки дорікали за те, що впродовж 8 років війни ніхто з "адміністрації" не зробив нічого, щоб відновити хоча б Донецьк, тому про вщент зруйнований Маріуполь йому краще було б мовчати.

Росіяни влаштували бої за хліб

Крім того, піаритися на "великій перемозі" до Маріуполя приїздили представники російської політичної еліти. Зокрема, депутати від "Єдиної Росії", які урочисто та вкрай цинічно відкрили "центр гуманітарної допомоги".

Загарбники обіцяли людям, які ще 3 місяці тому нічого не потребували, що забезпечать їх їжею та питною водою. При цьому завозили до міста виключно продукти з розграбованих в інших містах українських супермаркетів.

Ба більше, користуючись тим, що люди існували під постійними обстрілами, без їжі та взагалі будь-яких умов, окупанти цілеспрямовано роздавали набагато менше продуктів, аніж було потрібно – аби цивільні були більш підконтрольні окупантам та ще більше страждали.

Подекуди це призвело до конфліктів між людьми, якими насолоджувалися російські військові. Під час однієї з бійок у загарбників виникла ідея влаштувати між чоловіками бої за можливість отримати порцію хліба, що призвело до організації подібної, кривавої та геть нелюдської "акції".

Також російські воєнні злочинці та представники так званої "комендатури" оголосили про набір людей до "поліції", а також встановили тотальний контроль за переміщенням цивільних.

Загарбники змушують всіх власників авто перереєстровувати машини на номерні знаки так званої "ДНР". Українські номери при цьому вилучаються, щоб люди не могли виїхати на підконтрольну Києву територію.

Так само окупанти намагаються вилучити у людей українські документи та замінити їх "паспортами" квазіреспублік.

У 20-х числах травня росіяни оголосили про те, що припиняють роздавати людям "гуманітарну допомогу" просто так. Відтепер фактично єдиним варіантом вижити у Маріуполі є рабська праця на окупантів. Людей похилого віку, чоловіків, жінок та дітей залучають до роботи з розбирання завалів та збору тіл загиблих. Цивільним, які дивом вижили у м'ясорубці, доводиться по 10 – 12 годин на добу виконувати накази російських рятувальників та солдатів, аби просто отримати змогу поїсти.

Саме ж російське командування та загони кадировців активно займаються тим, що вивозять всі вцілілі речі людей до Росії.

Людей ховають або за шалені гроші, або за запис пропагандистського відео

Також терористи організували нелюдську схему збагачення на похованні. Представники так званої "державної" корпорації "Ритуал" із Донецька зробили списки на ексгумацію чи поховання загиблих. Аби рідні могли нормально поховати людину, їм доводиться або чекати величезної черги, або самостійно займатися перевезенням тіла до імпровізованих "моргів".

Однак приймати рештки для поховання "посадовці" погоджуються лише за чималі гроші. Альтернативою розплати з росіянами та колаборантами є запис відео, на якому родич має заявити про те, що "людину вбили захисники України".

Фактично російські нелюди перетворили Маріуполь на місто смерті та болю. Та заблокували у ньому всіх людей. Без шансів на хоча б якесь покращення життя, без надії на майбутнє.