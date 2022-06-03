Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що таке рішення оприлюднили після наради російських військових, окупаційної влади та колаборантів.

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За його словами, вирішили посилити режим фільтрації та зупинити переміщення між районами міста чи виїжджати з нього.

Причини дві – зростання незадоволення всередині міста та безконтрольний витік інформації в Україну. Тому будуть посилені карательно-пошукові загони і процес пошуку проукраїнського активу,

– наголосив Андрющенко.

Він додав, що у Маріуполі окупанти вирішили поки де-факто зачинити місто на карантин, зупинивши виїзд.

"Маріупольці – не повертайтесь. Ні в якому разі. Хто в місті – біжить навіть через Росію до дружніх країн. Далі буде жорстокіше", – наголосив радник мера.

Важливо! Російські військові вбили у Маріуполі близько 20 – 30 тисяч людей. Це більше, аніж вбили за 2 роки окупації міста під час Другої світової війни нацисти.

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