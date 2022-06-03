Окупанти приховують свій злочин
Ще раніше влада Маріуполя встановила, що танк розстріляв будинок у районі вулиці Пашковського та проспекту Першого травня. Тепер росіяни приступили до розбору завалів в цьому районі.
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Розбираючи завали ворог насправді знищує сліди своїх злочинів. 2 червня з-під завалів одного з будинків, який розстріляли для відео, дістали 6 тіл загиблих цивільних:
- 5 чоловіків,
- 1 жінку.
Тіла одразу вивезли до братської могили в селі Виноградне.
Це перший зафіксований факт вбивства цивільних в Маріуполі задля відеоконтенту. Якщо у військової злочинності є недосяжна висота, то росіяни її подолали,
– наголосив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Росіяни розбирають завали, щоб позбутися доказів своїх злочинів / Фото з телеграму Петра Андрющенка
Будинок обстріляли прицільним вогнем з танка / Фото з телеграму Петра Андрющенка
Останні новини з захопленого Маріуполя
- 2 червня окупанти планували урочисте відкриття в Маріуполі банкомату. Його мали облаштувати біля фільтраційного центра та штабу "гуманітарної допомоги" від путінської партії "Єдина Росія". Про такі "урочистості" ворога повідомив радник мера міста.
- Росіяни облаштовують сміттєзвалища прямо у дворах багатоповерхівок. Гору сміття вже зафіксували в Кальміуському районі на вулиці Металургів.
- Окупаційні військові відновили у Маріуполі смертну кару. Вони засуджують до розстрілів проукраїнських активістів – волонтерів, чиновників та навіть суддів.
- У місті створили ще одну "фільтраційну в'язницю". Її облаштували на базі колишньої Волноваської виправної колонії №120. Зараз окупанти утримують там понад 20 волонтерів, які евакуйовували маріупольців у безпечніші регіони України.
- У Маріуполі люди не мають, що пити та їсти. Росіяни користуються таким становищем населення й змушують людей до важкої праці – розчищання міста від сміття та трупів. За це маріупольцям платять водою.
- Також окупанти перейшли до активної реалізації плану з окупації Маріуполя. Зокрема, вони розпочали приймати в людей документи для незаконного виготовлення російських паспортів.
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