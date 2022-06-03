Окупанти приховують свій злочин

Ще раніше влада Маріуполя встановила, що танк розстріляв будинок у районі вулиці Пашковського та проспекту Першого травня. Тепер росіяни приступили до розбору завалів в цьому районі.

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Розбираючи завали ворог насправді знищує сліди своїх злочинів. 2 червня з-під завалів одного з будинків, який розстріляли для відео, дістали 6 тіл загиблих цивільних:

5 чоловіків,

1 жінку.

Тіла одразу вивезли до братської могили в селі Виноградне.

Це перший зафіксований факт вбивства цивільних в Маріуполі задля відеоконтенту. Якщо у військової злочинності є недосяжна висота, то росіяни її подолали,

– наголосив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.



Росіяни розбирають завали, щоб позбутися доказів своїх злочинів / Фото з телеграму Петра Андрющенка



Будинок обстріляли прицільним вогнем з танка / Фото з телеграму Петра Андрющенка

Зверніть увагу! Російські військові вбили у Маріуполі близько 20 – 30 тисяч людей. Це більше, аніж за 2 роки окупації міста під час Другої світової війни вбили нацисти.

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