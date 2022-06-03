Кафиры скрывают свое преступление
Ранее власти Мариуполя установили, что танк расстрелял здание в районе улицы Пашковского и проспекта Первого мая. Теперь россияне приступили к разбору завалов в этом районе.
Полицейские-изменники переходят к сотрудничеству с оккупантами в Мариуполе: возмутительное видео
Разбирая завалы враг действительно уничтожает следы своих преступлений. Так, 2 июня из-под руин одного из домов, расстрелявших для видео, достали 6 тел погибших.
- 5 мужчин,
- 1 женщина.
Тела сразу вывезли в братскую могилу в селе Виноградное.
Это первый зафиксированный факт убийства граждан в Мариуполе для видеоконтента. Если у военной преступности есть недостижимая высота, то россияне ее преодолели,
– подчеркнул советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
Россияне разбирают завалы, чтобы избавиться от доказательств своих преступлений / Фото с телеграммы Петра Андрющенко
Дом обстреляли прицельным огнем из танка / Фото с телеграммы Петра Андрющенко
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Последние новости из захваченного Мариуполя
- 2 июня кафиры планировали торжественное открытие в Мариуполе банкомата. Его должны были обустроить возле фильтрационного центра и штаба "гуманитарной помощи" от путинской партии "Единая Россия". О таких "торжествах" врага сообщил советник мэра города.
- Русские обустраивают свалки прямо во дворах многоэтажек . Гору мусора уже зафиксировали в Кальмиусском районе на улице Металлургов.
- Оккупационные военные восстановили в Мариуполе смертную казнь. Они приговаривают к расстрелам проукраинских активистов – волонтеров, чиновников и даже судей.
- В городе создали еще одну "фильтрационную тюрьму". Ее обустроили на базе бывшей Волновахской исправительной колонии №120. Сейчас кафиры содержат там более 20 волонтеров, которые эвакуировали мариупольцев в более безопасные регионы Украины.
- В Мариуполе у людей нет, что пить и есть. Россияне пользуются таким положением населения и принуждают людей к тяжелому труду – расчистке города от мусора и трупов. За это мариупольцам платят водой
- Также кафиры перешли к активной реализации плана по оккупации Мариуполя. В частности, они принялись принимать у людей документы для незаконного изготовления российских паспортов.