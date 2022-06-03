Кафиры скрывают свое преступление

Ранее власти Мариуполя установили, что танк расстрелял здание в районе улицы Пашковского и проспекта Первого мая. Теперь россияне приступили к разбору завалов в этом районе.

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Разбирая завалы враг действительно уничтожает следы своих преступлений. Так, 2 июня из-под руин одного из домов, расстрелявших для видео, достали 6 тел погибших.

5 мужчин,

1 женщина.

Тела сразу вывезли в братскую могилу в селе Виноградное.

Это первый зафиксированный факт убийства граждан в Мариуполе для видеоконтента. Если у военной преступности есть недостижимая высота, то россияне ее преодолели,

– подчеркнул советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.



Россияне разбирают завалы, чтобы избавиться от доказательств своих преступлений / Фото с телеграммы Петра Андрющенко



Дом обстреляли прицельным огнем из танка / Фото с телеграммы Петра Андрющенко

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Обратите внимание! Российские военные убили в Мариуполе около 20 – 30 тысяч человек. Это больше, чем убили за 2 года оккупации города во время Второй мировой войны нацисты.

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