Кафиры скрывают свое преступление

Ранее власти Мариуполя установили, что танк расстрелял здание в районе улицы Пашковского и проспекта Первого мая. Теперь россияне приступили к разбору завалов в этом районе.

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Разбирая завалы враг действительно уничтожает следы своих преступлений. Так, 2 июня из-под руин одного из домов, расстрелявших для видео, достали 6 тел погибших.

  • 5 мужчин,
  • 1 женщина.

Тела сразу вывезли в братскую могилу в селе Виноградное.

Это первый зафиксированный факт убийства граждан в Мариуполе для видеоконтента. Если у военной преступности есть недостижимая высота, то россияне ее преодолели,
– подчеркнул советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Россияне разбирают завалы, чтобы избавиться от доказательств своих преступлений
Россияне разбирают завалы, чтобы избавиться от доказательств своих преступлений / Фото с телеграммы Петра Андрющенко

Дом обстреляли прицельным огнем из танка
Дом обстреляли прицельным огнем из танка / Фото с телеграммы Петра Андрющенко

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