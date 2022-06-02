Мерзость, – Андрющенко о предателях
Сотрудники полиции в Мариуполе самостоятельно перешли на вражескую сторону. Советник мэра города Петр Андрющенко опубликовал возмутительное видео со стражами порядка.
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Чиновник подчеркнул, что полицейские предали присягу, родной город и Родину. Он назвал их "гадостью".
Надеюсь, что при деблокировании Мариуполя каждый из них окажется на передовой и посетит загробную жизнь гораздо быстрее, чем состоится справедливый суд. Сволочи,
– подчеркнул Андрющенко.
Заметим, на кадрах пропагандистов украинские эксполицейские с упоением рассказывают о переходе на службу к боевикам. Говорят, что хотят и дальше жить в родном городе и работать по специальности. При этом они не вспоминают, что идут на службу к тем, кто полностью разрушил их родной Мариуполь и убил десятки тысяч мирных жителей.
Смотрите видео, как полицейские-изменники переходят на службу к боевикам:
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Что происходит в захваченном Мариуполе: последние новости
- На 2 июня кафиры запланировали большое событие – торжественное открытие в Мариуполе банкомата. Разместят это благо цивилизации возле фильтрационного центра и штаба российской "гуманитарной помощи", от путинской партии "Единая Россия".
- Россияне обустраивают свалки прямо во дворах многоэтажек . Один из них зафиксирован в Кальмиусском районе на улице Металлургов. Теперь там стоит большая вонь, а навоз растекается по улицам.
- Оккупационные военные даже восстановили в городе смертную казнь. Так называемые "суды" приговаривают местных волонтеров, чиновников и настоящих судей к расстрелу.
- На базе бывшей Волновахской исправительной колонии №120 путинские солдаты создали "фильтрационную тюрьму". Сейчас там содержатся более 20 волонтеров, которые вывозили мариупольцев из ада во время эвакуации.
- В Мариуполе не хватает еды на питьевой воде. Чтобы получить воду, местным жителям приходится расчищать город от мусора и трупов. За это кафиры позволяют им не умереть от жажды.
- Российские захватчики принялись принимать у мариупольцев документы для незаконного изготовления паспортов государства-агрессорки. Андрющенко назвал это переходом на активную реализацию плана по оккупации города.