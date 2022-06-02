Российские оккупационные власти решили присвоить имущество Украины

Гауляйтер Евгений Балицкий, обвиненный в государственной измене, 2 июня незаконно подписал указ о национализации принадлежащего Украине имущества. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на заявление так называемого "замглавы ВГА Запорожской области" Андрея Трофимова.

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Российские оккупационные власти не остановились на краже украинской черешни и решили присвоить государственное имущество Украины, чтобы повысить свою "эффективность".

Указ подписан с целью обеспечения государственных нужд, связанных с повышением общей эффективности и социальной ориентации экономики, а также для сохранения национального достояния жителей Запорожской области,

– говорится в заявлении коллаборанта Трофимова.

Предатель сообщил, что коллаборанты планируют "национализировать" имущество, которое находилось в собственности Украины по состоянию на 24 февраля 2022 года. Речь идет о:

земельные участки;

природные ресурсы;

объекты стратегических отраслей экономики

Какая ситуация на оккупированном Запорожье

Вооруженные силы России временно оккупировали некоторые территории Запорожской области, однако ВСУ проводят контрнаступление и уже продвинулись почти на 10 километров.

Россия всячески пытается установить контроль на Запорожье, несмотря на сопротивление местного населения и партизан.

С этой целью президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов на оккупированных территориях Херсона и Запорожья.

По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, на захваченных территориях Кремль хочет провести так называемый "референдум" . Оккупанты отказались от захвата областного центра и планируют "перенести столицу" в захваченный Мелитополь.

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В России цинично заявили, что хотят присвоить Запорожскую АЭС и включить ее в свою систему. Однако в украинском Энергоатоме высмеяли россиян, которые не знают, что поставки электроэнергии в Россию физически невозможны.

Более того, Запорожская АЭС пока не способна обслуживать оккупированный Крым и Донбасс . В случае полной потери контроля над ЗАЭС со стороны Украины не исключают сценарий ее полного отключения .

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