Ягоды уже практически созрели и часть урожая готова к реализации. Об этом 24 канала рассказал корреспондент из Запорожья.

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Однако захватчики планируют вывезти ее во временно оккупированный Крым и заработать на этом.

Кафиры готовы на всем сделать свой бизнес. Они сейчас предлагают всем, у кого есть черешневые сады в Мелитопольщине сдавать их им. А потом, говорят, после реализации ягод они что-нибудь заплатят,

– рассказал журналист.

Конечно, расхождение в ценах очень далеко от реального. Однако люди понимают, что это не гарантия – когда заберут черешню и будут кормить обещаниями от агрессора.

Аграрии работают

В то же время украинские аграрии видят ситуацию и пытаются работать активнее, чтобы у украинцев были запасы. Они уже завершили сеять ранние зерновые культуры. В связи с войной они увеличат посевы ярового ячменя и пшеницы.

Оккупанты умоляют собирать клубнику за 50 гривен, чтобы заработать

В Оперативном командовании "Юг" также сообщили, что в Херсонской области российские кафиры страдают от недостатка логистического обеспечения.

Приходят к местным жителям и пытаются наняться на сбор клубники. Военные знаменитой "второй армии мира", как гастарбайтеры, готовы группами складывать оружие кучами и собирать клубнику.

Предлагают свои услуги по 50 гривен (не рублей) в час.

"Так и изучают разницу между клубникой, поляной и оккупацией… Горожане отмечают, что рашо-гастробайтеры ведут себя нормально, работают хорошо", – добавили в ОК.

Временная оккупация повлияет на урожай черешни

Вместе с тем, эксперты говорят, что временная оккупация южных территорий повлияет на урожай черешни в Украине. Аналитикиня Украинского клуба аграрного бизнеса Светлана Литвин сообщила "РБК-Украине" , что в этом году недополучат 50% урожая черешни, так что будут покрывать эту потребность за счет импорта.

Что происходит во временно оккупированном Мелитополе

В Мелитополе россияне глушат украинскую мобильную связь и подключают своих операторов. Так они хотят избавить людей от возможности получать правдивую информацию.

Тем временем в городе активно действуют партизаны. Недавно раздался взрыв у дома, где живет местный гауляйтер Евгений Балицкий. Возможно, пострадала его племянница.

Местные жители постоянно напоминают российскому нашествию, что Мелитополь – это Украина. Да, недавно украинцы вышли на митинг под национальными флагами.

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