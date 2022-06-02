Ягоди вже практично дозріла і частина врожаю готова до реалізації. Про це 24 каналу розповів кореспондент із Запоріжжя.

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Однак загарбники планують вивезти її в тимчасово окупований Крим й заробити на цьому.

Окупанти ладні на всьому зробити свій бізнес. Вони зараз пропонують усім, у кого є черешневі сади на Мелітопольщині здавати їх їм. А потім, кажуть, після реалізації ягід вони щось там заплатять,

– розповів журналіст.

Звісно, розбіжність у цінах дуже далеко від реальної. Однак люди розуміють, що це не гарантія – коли заберуть черешню і годуватимуть обіцянками від агресора.

Аграрії працюють

Натомість українські аграрії бачать ситуацію і намагаються працювати активніше, щоб українці мали запаси. Вони вже завершили сіяти ранні зернові культури. У зв'язку з війною вони збільшать посіви ярого ячменю та пшениці.

Окупанти благають збирати полуницю за 50 гривень, щоб заробити

В Оперативному командуванні "Південь" також повідомили, що на Херсонщині російські окупанти потерпають від нестачі логістичного забезпечення.

Тож приходять до місцевих жителів і намагаються найнятися на збір полуниці. Військовики славнозвісної "другої армії світу", мов гастарбайтери, готові групами складати зброю купами і збирати полуницю.

Пропонують свої послуги по 50 гривень (не рублів) за годину.

"Так і вивчають різницю між полуницею, паляницею і окупацією… Містяни відмічають, що рашо-гастробайтери поводяться нормально, працюють добре", – додали в ОК.

Тимчасова окупація вплине на врожай черешні

Разом з тим експерти кажуть, що тимчасова окупація південних територій вплине урожай черешні в Україні. Аналітикиня Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин повідомила "РБК-Україні", що цього року недоотримають 50% урожаю черешні, отож покриватимуть цю потребу коштом імпорту.

Що відбувається у тимчасово окупованому Мелітополі

У Мелітополі росіяни глушать український мобільний зв'язок та підключають своїх операторів. Так вони хочуть позбавити людей можливості отримувати правдиву інформацію.

Тим часом у місті активно діють партизани. Нещодавно пролунав вибух біля будинку, де живе місцевий гауляйтер Євген Балицький. Можливо, постраждала його племінниця.

Місцеві жителі постійно нагадують російській навалі, що Мелітополь – це Україна. Так, нещодавно українці вийшли на мітинг під національними прапорами.

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