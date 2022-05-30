Місцеві телеграм-канали повідомили, що серед поранених може бути племінниця гауляйтера області – Євгенія Зайцева. Вона дочка покійного брата зрадника Євгена Балицького – Олега, повідомляє 24 канал.

Читайте також У центрі Мелітополя прогримів потужний вибух, – ЗМІ

Вибух у Мелітополі

За повідомленнями мешканців, потужний вибух пролунав близько 7:50 ранку в самому центрі міста. Попередньо було відомо, що це в районі торгового центру "Квартал". Там виднілися клуби чорного диму.

У мелітопольців, які живуть неподалік місця події, тремтіли вікна та стіни в будинках. Тепер вони уточнюють, що вибухало позаду кафе "Шторм" у районі центральної площі міста.

Після вибуху у Мелітополі огородили центральну площу – на вулицях чутно звуки сирен та видно російську військову техніку.

Припускали, що це могла бути спроба замаху на гауляйтера Запорізької області Євгена Балицького. Вибух стався неподалік дому, де він проживає. Тому є ймовірність, що це була робота диверсантів.

Окрім його племінниці, також попередньо поранено двох жінок та молодого чоловіка. Цю інформацію уточнюють. На місці працювали три бригади лікарів швидкої допомоги.

Росіяни вже злякались ймовірної роботи диверсантів

Як відомо, росіяни дуже бояться роботи нашого підпілля на Півдні, яке їх кошмарить. Цей випадок не став винятком. Адже російські пропагандистські ЗМІ вже почали поширювати так звану реакцію окупаційної влади на Запоріжжі.

В окупаційній "адміністрації" їм буцімто повідомили, що за вибухом у Мелітополі неодмінно стоять українські диверсанти. Там кажуть про необхідність посилити так звані "заходи антитерору". Такі цинічні заяви вони поширюють при тому, що самі чинять терор на тимчасово окупованих територіях. В людей забирають майно, вбивають та знущаються.

Як діють партизани на Півдні

Партизанських рух людей на Півдні, які не згодні з окупацією, діє доволі успішно. Тим самим партизанам вдається допомагати нашим ЗСУ. Наприклад СБУ нещодавно перехоплювала розмову жінки з Кирилівки на Запоріжжі з окупантом. Та розповідала йому, що люди дуже злі на російських загарбників, тож в Крилівці знову підіймаються партизани.

Також була інформація, що в тимчасово окупованому Мелітополі партизани ліквідували ворожих військових високого рангу. Загарбники ж цю інформацію намагаються приховати, а партизани тим часом продовжують свою справу. Діють вони й на тимчасово окупованій Херсонщині.

Ще партизани тиснуть психологічно на російських окупантів. У тимчасово окупованих містах залишають російським загарбникам листівки. Закликають їх вертатись додому або готуватись до знищення на українській землі так, як раніше підпільники знищували нацистів.

Дізнайтесь більше про вибух у Мелітополі: дивіться відео