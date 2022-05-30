Местные телеграмм-каналы сообщили, что среди раненых может быть племянница гауляйтера области – Евгения Зайцева. Она дочь покойного брата предателя Евгения Балицкого – Олега, сообщает 24 канал.

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Взрыв в Мелитополе

По сообщениям жителей, мощный взрыв прогремел около 7:50 утра в самом центре города. Предварительно было известно, что это в районе торгового центра "Квартал". Там виднелись клубы черного дыма.

У мелитопольцев, живущих недалеко от места происшествия, дрожали окна и стены в домах. Теперь они уточняют, что взрывалось позади кафе "Шторм" в районе центральной площади города.

После взрыва в Мелитополе огородили центральную площадь – на улицах слышны звуки сирен и видна российская военная техника.

Предполагали, что это была попытка покушения на гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого. Взрыв произошел недалеко от дома, где он проживает. Поэтому есть вероятность, что это работа диверсантов.

Кроме его племянницы, также ранены двое женщин и молодой мужчина. Эту информацию уточняют. На месте работали три бригады врачей скорой помощи.

Россияне уже испугались возможной работы диверсантов

Как известно, россияне очень боятся работы нашего подполья на юге, которое их кошмарит. Этот случай не стал исключением. Ведь российские пропагандистские СМИ уже начали распространять так называемую реакцию оккупационных властей на Запорожье.

В оккупационной "администрации" им сообщили, что за взрывом в Мелитополе непременно стоят украинские диверсанты. Там говорят о необходимости усилить так называемые "меры антитеррора". Такие цинические заявления они распространяют при том, что сами совершают террор на временно оккупированных территориях. У людей забирают имущество, убивают и издеваются.

Как действуют партизаны на Юге

Партизанское движение людей на Юге, которые не согласны с оккупацией, действует довольно успешно. Тем самым партизанам удается помогать нашим ВСУ. Например , СБУ недавно перехватывала разговор женщины из Кирилловки на Запорожье с оккупантом . Но рассказывала ему, что люди очень злы на российских захватчиков, так что в Крыловке снова поднимаются партизаны.

Также была информация, что во временно оккупированном Мелитополе партизаны ликвидировали враждебных военных высокого ранга. Захватчики эту информацию пытаются скрыть, а партизаны тем временем продолжают свое дело. Они действуют и на временно оккупированной Херсонщине.

Еще партизаны давят психологически на российских кафиров. Во временно оккупированных городах оставляют русским захватчикам открытки. Призывают их возвращаться домой или готовиться к уничтожению на украинской земле, как раньше подпольщики уничтожали нацистов.

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