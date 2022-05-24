Партизаны в Запорожье оставляют оккупантам послание с призывом возвращаться домой или готовиться к уничтожению на украинской земле так, как раньше подпольщики уничтожали нацистов, передает 24 канал.

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Открытки с заявлениями и угрозами Нюрнбергского трибунала для российских захватчиков появились в Бердянске, Токмаке, Мелитополе, Великом Бурлуке и других временно оккупированных городах Запорожской области.

Продолжают традиции предков

Видео с обращением к россиянам было опубликовано в соцсетях территориальной обороны Вооруженных Сил Украины.

Текст открыток

Русский солдат, если ты не хочешь быть нацистом 21 века, то уходи из нашей земли! В противном случае тебя ждет участие гитлеровский солдат и нюрнбергский трибунал!

Мы чтим память наших дедов-партизан и продолжаем их традиции по уничтожению сил противника на оккупированных территориях.

Открытки оккупантам от Партизанского движения Украины: фото

Открытки адресованные россиянам расклеивают у подъездов домов, на бетонных столбах, остановках общественного транспорта, медицинских заведениях и т.д.

В Запорожской области активно работает партизанское движение

Уничтожать российских оккупантов украинским военным помогает на временно оккупированных территориях активное партизанское движение.

Украинцы не соглашаются жить под российской оккупацией, поэтому оказывают мощное сопротивление россиянам.

Известно, что партизаны взорвали железнодорожные пути перед вражеским бронепоездом. Этот транспорт охранял пути из Крыма в Мелитополь. Благодаря отважным украинским защитникам россияне изрядно испугались. Эту информацию подтвердил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

Также мелитопольские партизаны ликвидировали российских военных высокого ранга . Однако Кремль пытается скрыть эти факты и только более активно и тщательно проверяет транспорт в городе, ища партизан.

Партизаны работают не только в Запорожье

Украинские партизаны в Новой Каховке Херсонской области также уже оставляли захватчикам послание . Они отмечали, что Каховка – это Украина, а всех кафиров ожидает смерть, ведь партизаны следят за ними.

Советник главы ОП Алексей Арестович сообщал, что партизанское движение есть и в Крыму, и в Херсоне, а российские войска и оккупационная администрация прекрасно об этом знают. Также Арестович напомнил, что еще во время второй мировой войны Херсонская область имела замечательную партизанскую традицию.

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