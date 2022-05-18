Лакомый кусок, который враг не осилил

Основные усилия враг сосредоточил на Луганском направлении, продолжая скоординированные усилия по захвату Северодонецка с севера и юга. В течение последней недели российские оккупанты неоднократно пытались форсировать реку Северский Донец.

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На днях аналитический отдел общественной инициативы "Правое Дело" получил оперативную информацию о планах российского командования осуществить передислокацию личного состава и тяжелую бронетехнику через понтонную переправу в районе поселка Серебрянка.

Поселок Серебрянка расположен на стыке двух районов Луганской области, а именно Попаснянского и Кременского.

Следует отметить, что успех этого маневра поставил бы украинских защитников перед угрозой полного окружения.

Горячий прием для оккупантов

Координаты понтонной переправы, мест скопления тяжелой бронетехники и личного состава оккупантов, полученные местными источниками "Правого Дела", передали представителям разведобществ.

Кроме того, информацию о планах российского командования осуществить передислокацию тяжелой бронетехники через понтонную переправу в районе поселка Серебрянка, я озвучил во время прямых эфиров на ведущих телеканалах Украины.

На следующий день СМИ со ссылкой на Госпогранслужбу сообщили, что украинские артиллеристы прямыми попаданиями разбили бронетранспортеры группировки российских захватчиков, пытавшихся переправиться через Северский Донец вблизи Серебрянки.

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В ведомстве рассказали, что российская армия собиралась переправить через реку около десятка единиц бронированной техники, однако понтонная переправа и танк на ней были уничтожены огнем украинских артиллеристов.

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После этого вражеские танки, боевые машины пехоты и пехота пытались скрыться, однако на помощь артиллерии пришел беспилотник украинских пограничников, обнаруживший российские войска. В результате россияне потеряли несколько единиц техники и несколько десятков личного состава.

Этот факт еще раз свидетельствует о том, что украинское движение сопротивления работает плодотворно и эффективно, несмотря на сложную ситуацию на оккупированных территориях.

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