Герои не из кино

Как будто похожи на друзей и одноклассников. Человек с таким лицом легко мог бы стать слесарем или менеджером, полицейским или ІТшником.

К теме Живи, "Азов": какой будет новая страница легенды российско-украинской войны

Героизм – это не о физиогномике. В отличие от трусости, он не имеет внешних признаков. Он – о чем-то гораздо более глубоком. Инстинкт, который в критический момент одерживает над тобой верх, и ты уже не можешь иначе. Ибо это твоя природа.



Воины, героически защищавшие крепость "Азовсталь" более 80 дней / Фото из фейсбука Виталия Дейнеги

Нам очень повезло, что они есть среди нас. И очень жаль, что они нам нужны…

Актуальное – обращение командира "Азова" Дениса Прокопенко относительно "Азовстали": смотрите видео