Псевдогубернатор Евгений Балицкий 30 мая 2022 года цинично заявил, что якобы украинская сторона отключает своих операторов.

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Такое вранье ему необходимо было, чтобы подвести к тому, что Мелитополь должен перейти на российского оператора связи и интернета.

В результате такие действия лишат жителей города возможности общаться со своими близкими на подконтрольной Украине территории, а также получать правдивую информацию.

Как комментируют событие украинские операторы

В компании Киевстар сообщили, что не планируют уходить из Мелитополя. А также объяснили, что все неполадки возникли из-за того, что оккупанты глушат связь.

Однако они ничего не могут поделать, ведь город находится на временно оккупированной территории. Когда россияне перестанут глушить сигнал на башне, связь будет автоматически восстановлена.

Какая ситуация в Мелитополе: последние новости

В центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области 30 мая прогремел взрыв. В результате есть раненые. Местные телеграм-каналы сообщили, что среди раненых может быть племянница гауляйтера области – Евгения Зайцева.

Предполагали, что это была попытка покушения на гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого. Взрыв произошел недалеко от дома, где он проживает. Поэтому есть вероятность, что это работа диверсантов.

Впоследствии после взрыва российские оккупанты согнали немало техники в центр города. Захватчики называют взрыв "терактом" и говорят, что его организовали "украинские диверсанты".

Украинцы на временно оккупированных территориях не устают доказывать российским захватчикам, что их сюда не звали и жить под их руководством не собираются. Так, очередной патриотический митинг прошел в Мелитополе.

Приазовский отдел полиции в Мелитопольском районе стал "народной милицией". Правоохранители перешли на сторону врага. Примечательно, что среди изменников есть и участники АТО. Об этом сообщили в Запорожской ОВА.

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