Псевдогубернатор Евгений Балицкий 30 мая 2022 года цинично заявил, что якобы украинская сторона отключает своих операторов.
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Такое вранье ему необходимо было, чтобы подвести к тому, что Мелитополь должен перейти на российского оператора связи и интернета.
В результате такие действия лишат жителей города возможности общаться со своими близкими на подконтрольной Украине территории, а также получать правдивую информацию.
Как комментируют событие украинские операторы
В компании Киевстар сообщили, что не планируют уходить из Мелитополя. А также объяснили, что все неполадки возникли из-за того, что оккупанты глушат связь.
Однако они ничего не могут поделать, ведь город находится на временно оккупированной территории. Когда россияне перестанут глушить сигнал на башне, связь будет автоматически восстановлена.
Какая ситуация в Мелитополе: последние новости
- В центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области 30 мая прогремел взрыв. В результате есть раненые. Местные телеграм-каналы сообщили, что среди раненых может быть племянница гауляйтера области – Евгения Зайцева.
- Предполагали, что это была попытка покушения на гауляйтера Запорожской области Евгения Балицкого. Взрыв произошел недалеко от дома, где он проживает. Поэтому есть вероятность, что это работа диверсантов.
- Впоследствии после взрыва российские оккупанты согнали немало техники в центр города. Захватчики называют взрыв "терактом" и говорят, что его организовали "украинские диверсанты".
- Украинцы на временно оккупированных территориях не устают доказывать российским захватчикам, что их сюда не звали и жить под их руководством не собираются. Так, очередной патриотический митинг прошел в Мелитополе.
- Приазовский отдел полиции в Мелитопольском районе стал "народной милицией". Правоохранители перешли на сторону врага. Примечательно, что среди изменников есть и участники АТО. Об этом сообщили в Запорожской ОВА.
Интересно – что известно об изменнике Балицком: смотрите видео