Об этом заявил советник премьер-министра Юрий Бойко. По его словам, к такому решению приведут "малейшие движения в сторону потери контроля над станцией".

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Бойко говорит, что в рамках подготовки к отопительному сезону рассматривается сценарий с полной остановкой ЗАЭС .

При этом он подчеркнул, что энергосистема Украины готова и способна справиться с последствиями такого решения.

Справка! Еще в начале марта российские кафиры захватили город Энергодар и ЗАЭС, расположенную рядом с городом. Это самая большая по размерам атомная электростанция в Европе и третья в мире.

Захват Запорожской АЭС: главное

3 марта оккупантам удалось зайти в Энергодар, где находится Запорожская АЭС. Захватчики стреляли в мирных людей и использовали против них гранаты.

Впоследствии россияне двинулись к самой станции и начали предпринимать попытки ее захватить. В ночь на 4 марта в результате обстрелов Запорожская АЭС загорелась .

Кафиры в течение длительного времени не только не прекращали огонь, но и не подпускали спасателей. В конце концов пожарные все же начали ликвидацию пожара и под утро ему удалось его потушить .

В то же время, захватчики проникли на территорию станции. По данным представителей ЗАЭС, это были кадыровцы. Они хотели заменить ЗАЭС, чтобы шантажировать Европу.

Утром 4 марта появилась информация, что административный корпус Запорожской АЭС находится под контролем кафиров . К сожалению, в бою с врагом погибли украинские бойцы.

Впоследствии спасатели опубликовали видео ожесточенной борьбы за Запорожскую атомную электростанцию, продолжавшихся в Энергодаре в ночь на 4 марта.

В мае российские оккупационные власти решили присвоить Запорожскую АЭС и включить ее в свою систему . В России заявили, что готовы продавать электроэнергию из ЗАЭС в Украине.

После того как россияне оккупировали ЗАЭС, появилась информация, что они могут попытаться направить электроэнергию из нее в свои интересы. Однако в "Энергоатоме" успокоили – осуществить это технически невозможно .

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