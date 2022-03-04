Об этом утром 4 марта сообщили в телеграм-канале "Энергоатома". Пожар, который вспыхнул на АЭС из-за атаки россиян, удалось потушить.
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Подробности о ситуации на ЗАЭС
Сейчас персонал атомной электростанции продолжает работать на энергоблоках и обеспечивать стабильную эксплуатацию ядерных установок. Радиационный фон – в норме, ранее об этом заявляли и в Запорожской ОВА.
К сожалению, есть погибшие и раненые среди украинских защитников станции,
– говорится в сообщении "Энергоатома".
Ранее мэр Энергодара подтвердил, что пожар на АЭС действительно ликвидировали, но подчеркнул, что ситуация там все еще остается сложной.
- В украинском Министерстве окружающей среды подчеркнули, что обстрел Запорожской АЭС является нарушением всех международных соглашений.
- Из-за этой атаки президент Владимир Зеленский призвал Европу "срочно проснуться".
- Глава британского правительства Борис Джонсон уже заявил, что созывает заседание Совета Безопасности ООН.
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