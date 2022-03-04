Хотя пожар потушили, но ситуация все равно остается сложной. Мэру было трудно выйти на связь. Об этом городской голова Энергодара Дмитрий Орлов сообщил утром 4 марта.

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Не было возможности выйти на канале на связь раньше. Ситуация продолжает оставаться сложной, но пожар на ЗАЭС действительно ликвидирован. Все мировое сообщество сейчас с нами. Обстрел с трех часов прекратился,

– говорится в сообщении.

Что известно об обстреле ЗАЭС

Известно, что оккупанты начали обстреливать электростанцию в ночь на 4 марта. Представитель пресс-службы ЗАЭС сообщил, что существует угроза ядерного взрыва, ведь войска били по блокам станции.

Оккупанты таки попали в блок и начался пожар. Спасатели потушили его, и, к счастью, никто не пострадал.

Однако существует угроза мирового масштаба, потому что ядерное топливо находится внутри реактора.

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