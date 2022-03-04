Хоч пожежу загасили, але ситуація все одно залишається складною. Меру було важко вийти на зв'язок. Про це міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив зранку 4 березня.

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Не було змоги вийти на каналі на зв’язок раніше. Ситуація продовжує залишатися складною, але пожежу на ЗАЕС дійсно ліквідовано. Вся світова спільнота зараз з нами. Обстріл з третьої години припинився,

– мовиться в повідомленні.

Що відомо про обстріл ЗАЕС

Відомо, що окупанти почали обстрілювати електростанцію в ніч проти 4 березня. Представник пресслужби ЗАЕС повідомив, що існує загроза ядерного вибуху, адже війська гатили по блоках станції.

Раптом окупанти таки влучили в блок і почалась пожежа. Рятувальники загасили її, і, на щастя, ніхто не постраждав.

Однак існує загроза світового масштабу, бо ядерне паливо перебуває всередині реактора.

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