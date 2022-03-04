Про це зранку 4 березня повідомили у телеграм-каналі "Енергоатому". Пожежу, яка спалахнула на АЕС через атаку росіян, вдалося загасити.
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Подробиці про ситуацію на ЗАЕС
Наразі персонал атомної електростанції продовжує працювати на енергоблоках й забезпечувати стабільну експлуатацію ядерних установок. Радіаційний фон – у нормі, раніше про це заявляли й у Запорізькій ОВА.
На жаль, є загиблі та поранені серед українських захисників станції,
– мовиться у повідомленні "Енергоатому".
Раніше мер Енергодара підтвердив, що пожежу на АЕС справді ліквідували, але наголосив, що ситуація там все ще залишається складною.
- В українському Міністерстві довкілля підкреслили, що обстріл Запорізької АЕС є порушенням усіх міжнародних угод.
- Через цю атаку президент Володимир Зеленський закликав Європу "терміново прокинутися".
- Натомість глава британського уряду Борис Джонсон вже заявив, що скликає засідання Ради безпеки ООН.
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