Територіальні структурні підрозділи держустанови "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ" провели планові моніторингові дослідження радіаційного фону.
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Радіаційний фон у Запорізькій області
На території всієї Запорізької області 4 березня, станом на 7:00 радіаційний фон залишається без змін та не несе загрозу життю та здоров'ю населення.
Встановлено, що радіаційний гамма-фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон:
- Енергодар – 9 – 12 мікрорентгенів за годину;
- Мелітополь – 9 – 12 мікрорентгенів за годину;
- К-Дніпровка – 11,2 мікрорентгена за годину;
- Бердянськ, Оріхів, Токмак, Чернігівка, Андріївка – 12,5 мікрорентгена за годину;
- Пологи – 11 – 14 мікрорентгенів за годину;
- Василівка – 16 мікрорентгенів за годину.
Обстріл Запорізької АЕС
- Росіяни вночі 4 березня стріляли по Запорізькій АЕС. У пресслужбі атомної електростанції повідомили про небезпеку ядерного вибуху.
- Згодом снаряд таки влучив в енергоблок. Вогнеборці через обстріли не могли дістатися до нього, щоб погасити пожежу.
- Через це Володимир Зеленський звернувся до країн Європи. Він закликав їх зупинити Росію, бо може трапитися "другий Чорнобиль".
- Пізніше надзвичайникам таки вдалося дістатися до станції. Вогонь на найбільшій АЕС Європи ліквідували о 6:20 4 березня.
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