Територіальні структурні підрозділи держустанови "Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ" провели планові моніторингові дослідження радіаційного фону.

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Радіаційний фон у Запорізькій області

На території всієї Запорізької області 4 березня, станом на 7:00 радіаційний фон залишається без змін та не несе загрозу життю та здоров'ю населення.

Встановлено, що радіаційний гамма-фон є таким, який не перевищує властивий для цієї території природний фон:

  • Енергодар – 9 – 12 мікрорентгенів за годину;
  • Мелітополь – 9 – 12 мікрорентгенів за годину;
  • К-Дніпровка – 11,2 мікрорентгена за годину;
  • Бердянськ, Оріхів, Токмак, Чернігівка, Андріївка – 12,5 мікрорентгена за годину;
  • Пологи – 11 – 14 мікрорентгенів за годину;
  • Василівка – 16 мікрорентгенів за годину.

Обстріл Запорізької АЕС

  • Росіяни вночі 4 березня стріляли по Запорізькій АЕС. У пресслужбі атомної електростанції повідомили про небезпеку ядерного вибуху.
  • Згодом снаряд таки влучив в енергоблок. Вогнеборці через обстріли не могли дістатися до нього, щоб погасити пожежу.
  • Через це Володимир Зеленський звернувся до країн Європи. Він закликав їх зупинити Росію, бо може трапитися "другий Чорнобиль".
  • Пізніше надзвичайникам таки вдалося дістатися до станції. Вогонь на найбільшій АЕС Європи ліквідували о 6:20 4 березня.

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