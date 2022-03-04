Территориальные структурные подразделения госучреждения "Запорожский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава" провели плановые мониторинговые исследования радиационного фона.

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Радиационный фон в Запорожской области

На территории всей Запорожской области 4 марта, по состоянию на 7:00, радиационный фон остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения.

Установлено, что радиационный гамма-фон не превышает свойственный для этой территории природный фон:

Энергодар – 9 – 12 микрорентгенов в час;

Мелитополь – 9 – 12 микрорентгенов в час;

К-Днепровка – 11,2 микрорентгена в час;

Бердянск, Орехов, Токмак, Черниговка, Андреевка – 12,5 микрорентгена в час;

Пологи – 11 – 14 микрорентгенов в час;

Васильевка – 16 микрорентгенов в час.

Обстрел Запорожской АЭС

Россияне ночью 4 марта стреляли по Запорожской АЭС. В пресс-службе атомной электростанции сообщили об опасности ядерного взрыва.

Впоследствии снаряд попал в энергоблок. Пожарные из-за обстрелов не могли добраться до него, чтобы погасить пожар.

Поэтому Владимир Зеленский обратился к странам Европы. Он призвал их остановить Россию, потому что может случиться "второй Чернобыль".

Позже чрезвычайникам удалось добраться до станции. Огонь на крупнейшей АЭС Европы был ликвидирован в 6:20 4 марта.

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