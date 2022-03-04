Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Він закликав окупантів терміново припинити обстріл.

Важливо МАГАТЕ переводить Центр надзвичайних ситуацій у режим цілодобового реагування

Це порушення правил цивілізованого світу

"Агресія щодо ЗАЕС є порушенням абсолютно всіх світових угод, абсолютно всіх протоколів і домовленостей, які має цивілізований світ, зокрема правил ведення бойових дій", – наголосив він.

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