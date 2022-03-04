Окупанти всю ніч обстрілювали атомну електростанцію в місті Енергодар. Під удар потрапив енергоблок.

Важливо Європа має терміново прокинутись, – звернення Зеленського через обстріли Запорізької АЕС

Пожежу погасили в навчально-тренувальному корпусі. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Росіяни всю ніч зухвало та цинічно стріляли по АЕС. Вони не давали можливості рятувальникам приступити до ліквідації пожежі. Виконувач обов'язки гендиректора станції Ігор Мурашов заявив, що ядерна безпека порушена.

Через це Володимир Зеленський звернувся до країн Європи. Він закликав їх зупинити Росію, бо може трапитися "другий Чорнобиль".

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