Оккупанты всю ночь обстреливали атомную электростанцию в городе Энергодар. Под удар попал энергоблок.

Важно Европа должна срочно проснуться, – обращение Зеленского из-за обстрелов Запорожской АЭС

Пожар погасили в учебно-тренировочном корпусе. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Россияне всю ночь дерзко и цинично стреляли по АЭС. Они не давали возможности спасателям приступить к ликвидации пожара. Исполняющий обязанности гендиректора станции Игорь Мурашов заявил, что ядерная безопасность нарушена.

Из-за этого Владимир Зеленский обратился к странам Европы. Он призвал их остановить Россию, потому что может случиться "второй Чернобыль".

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